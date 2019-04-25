Гонтарева про скасування націоналізації Приватбанку: Беззаконня і колапс

Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева вважає незаконним рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку".

Про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Повне беззаконня" – заявила Гонтарева у відповідь на запитання, як вона оцінює рішення Окружного адміністративного суду Києва

"У разі скасування націоналізації буде реституція (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою завдано шкоду – ред.), і держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк буде негайно визнаний неплатоспроможним і буде ліквідований", – сказала екс-голова Нацбанку.

"Я сподіваюся, що такого сценарію ніхто не допустить, бо це просто фінансовий колапс. Тож вірю, що правда переможе", – додала Гонтарева

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