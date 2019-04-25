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Гонтарева про скасування націоналізації Приватбанку: Беззаконня і колапс

Четвер, 25 квітня 2019, 09:16

Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева вважає незаконним рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку".

Про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Повне беззаконня" – заявила Гонтарева у відповідь на запитання, як вона оцінює рішення Окружного адміністративного суду Києва

"У разі скасування націоналізації буде реституція (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою завдано шкоду – ред.), і держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк буде негайно визнаний неплатоспроможним і буде ліквідований", – сказала екс-голова Нацбанку.

"Я сподіваюся, що такого сценарію ніхто не допустить, бо це просто фінансовий колапс. Тож вірю, що правда переможе", – додала Гонтарева 

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Нагадаємо:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів: визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • Національний банк вирішив подати апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким скасована націоналізація Приватбанку.
  • Активісти руху "Чесно. Фільтруй суд" повідомили, що колегія суддів, яка визнала незаконною націоналізацію "ПриватБанку", недоброчесна. Зокрема, йдеться про головуючого суддю Ігора Качура, суддів Володимира Келеберду та Віталія Амельохіна.
  • 20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку", отриманими до входження держави в капітал банку.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПриватбанкиГонтарева
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