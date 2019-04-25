Гонтарева об отмене национализации Приватбанка: Беспредел и коллапс

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает незаконным решение суда о незаконности национализации "Приватбанка".

Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

"Полное беззаконие", – заявила Гонтарева в ответ на вопрос, как она оценивает решение Окружного административного суда Киева

"В случае отмены национализации будет реституция (восстановление нарушенных имущественных прав, приведение их в состояние, существовавшее на момент совершения действия, которым нанесен ущерб – ред.), и государство заберет влитые в банк 155 миллиардов гривен, после чего банк будет немедленно признан неплатежеспособным и будет ликвидирован", – сказала экс-глава Нацбанка.

"Я надеюсь, что такого сценария никто не допустит, потому что это просто финансовый коллапс. Поэтому верю, что правда восторжествует", – добавила Гонтарева.

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Напомним: