Гонтарева об отмене национализации Приватбанка: Беспредел и коллапс
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает незаконным решение суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".
"Полное беззаконие", – заявила Гонтарева в ответ на вопрос, как она оценивает решение Окружного административного суда Киева
"В случае отмены национализации будет реституция (восстановление нарушенных имущественных прав, приведение их в состояние, существовавшее на момент совершения действия, которым нанесен ущерб – ред.), и государство заберет влитые в банк 155 миллиардов гривен, после чего банк будет немедленно признан неплатежеспособным и будет ликвидирован", – сказала экс-глава Нацбанка.
"Я надеюсь, что такого сценария никто не допустит, потому что это просто финансовый коллапс. Поэтому верю, что правда восторжествует", – добавила Гонтарева.
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Напомним:
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров: признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства.
- Национальный банк решил подать апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым отменена национализация Приватбанка.
- Активисты движения "Честно. Фильтруй суд" сообщили, что коллегия судей, которая признала незаконной национализации "ПриватБанка", недобросовестна. В частности, речь идет о председательствующем судье Игоре Качуре, судьях Владимире Келеберде и Виталии Амельохине.
- 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученными до вхождения государства в капитал банка.
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