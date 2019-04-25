Пушилін уже спрощує підвезення в Росію за паспортами з ОРДО

Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін доручив спростити перетин "кордону" окупованої частини Донецької області з Росією.

Про це повідомляє російське ТАСС із посиланням на сепаратистський ресурс "Донецкое агентство новостей".

"Міністерству доходів і зборів, а також міністру державної безпеки ДНР доручаю розробити спрощений механізм перетину кордону на пунктах пропуску з РФ із метою централізованої доставки громадян для отримання громадянства РФ", – заявив Пушилін.

"Термін до 3 травня поточного року", – уточнив він.

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