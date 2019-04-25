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Пушилін уже спрощує підвезення в Росію за паспортами з ОРДО

Четвер, 25 квітня 2019, 13:47

Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін доручив спростити перетин "кордону" окупованої частини Донецької області з Росією.

Про це повідомляє російське ТАСС із посиланням на сепаратистський ресурс "Донецкое агентство новостей".

"Міністерству доходів і зборів, а також міністру державної безпеки ДНР доручаю розробити спрощений механізм перетину кордону на пунктах пропуску з РФ із метою централізованої доставки громадян для отримання громадянства РФ", – заявив Пушилін.

"Термін до 3 травня поточного року", – уточнив він.

Нагадаємо:

  • 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України отримати російське громадянство в спрощеному порядку.
  • Це рішення він пов'язав із нібито "захистом прав і свобод людини і громадянина" на підконтрольних проросійським бойовикам територіях України.
  • Міністерство внутрішніх справ Росії заявило, що мешканцям окупованих територій Донбасу навіть не доведеться відмовлятися від українського громадянства для отримання російського.
  • В Україні назвали це новим витком агресії і ескалації конфлікту на Донбасі, "паспортним" етапом окупації, підготовкою бази для відкритого нападу на Україну під приводом захисту громадян РФ.
  • Президент Петро Порошенко заявив, що незаконна видача паспортів за "Південно-Осетинським та Придністровським сценаріями" – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині Донбасу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасПушилінпаспортРосіяокупація
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