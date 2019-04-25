Пушилін уже спрощує підвезення в Росію за паспортами з ОРДО

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Четвер, 25 квітня 2019, 13:47

Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін доручив спростити перетин "кордону" окупованої частини Донецької області з Росією.

Про це повідомляє російське ТАСС із посиланням на сепаратистський ресурс "Донецкое агентство новостей".

"Міністерству доходів і зборів, а також міністру державної безпеки ДНР доручаю розробити спрощений механізм перетину кордону на пунктах пропуску з РФ із метою централізованої доставки громадян для отримання громадянства РФ", – заявив Пушилін.

"Термін до 3 травня поточного року", – уточнив він.

Нагадаємо:

  • 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України отримати російське громадянство в спрощеному порядку.
  • Це рішення він пов'язав із "захистом прав і свобод людини і громадянина" на підконтрольних проросійським бойовикам територіях України.
  • В Україні назвали це новим витком агресії і ескалації конфлікту на Донбасі, "паспортним" етапом окупації, підготовкою бази для відкритого нападу на Україну під приводом захисту громадян РФ.

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Теми: Донбас Пушилін паспорт Росія окупація
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