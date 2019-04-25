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Пушилин уже упрощает подвоз в Россию за паспортами из ОРДО

Четверг, 25 апреля 2019, 13:47

Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин поручил упростить пересечение "границы" оккупированной части Донецкой области с Россией.

Об этом сообщает российское ТАСС со ссылкой на сепаратистский ресурс "Донецкое агентство новостей".

"Министерству доходов с сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ", – заявил Пушилин 

"Срок до 3 мая текущего года", – уточнил он.

Напомним:

  • 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке.
  • Это решение он связал с якобы "защитой прав и свобод человека и гражданина" на подконтрольных пророссийским боевикам территориях.
  • Министерство внутренних дел России заявило, что жителям оккупированных территорий Донбасса даже не придется отказываться от украинского гражданства для получения российского.
  • В Украине назвали это новым витком агрессии и эскалации конфликта на Донбассе, "паспортным" этапом оккупации, подготовкой базы для открытого нападения на Украину под предлогом защиты граждан РФ.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что незаконная выдача паспортов по "Южноосетинскому и Приднестровскому сценариям" – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части Донбасса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассПушилинпаспорт Росcияоккупация
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