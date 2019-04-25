Пушилин уже упрощает подвоз в Россию за паспортами из ОРДО

Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин поручил упростить пересечение "границы" оккупированной части Донецкой области с Россией.

Об этом сообщает российское ТАСС со ссылкой на сепаратистский ресурс "Донецкое агентство новостей".

"Министерству доходов с сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ", – заявил Пушилин

"Срок до 3 мая текущего года", – уточнил он.

Напомним: