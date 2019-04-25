Пушилин уже упрощает подвоз в Россию за паспортами из ОРДО
Четверг, 25 апреля 2019, 13:47
Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин поручил упростить пересечение "границы" оккупированной части Донецкой области с Россией.
Об этом сообщает российское ТАСС со ссылкой на сепаратистский ресурс "Донецкое агентство новостей".
"Министерству доходов с сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ", – заявил Пушилин
"Срок до 3 мая текущего года", – уточнил он.
Напомним:
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке.
- Это решение он связал с якобы "защитой прав и свобод человека и гражданина" на подконтрольных пророссийским боевикам территориях.
- Министерство внутренних дел России заявило, что жителям оккупированных территорий Донбасса даже не придется отказываться от украинского гражданства для получения российского.
- В Украине назвали это новым витком агрессии и эскалации конфликта на Донбассе, "паспортным" этапом оккупации, подготовкой базы для открытого нападения на Украину под предлогом защиты граждан РФ.
- Президент Петр Порошенко заявил, что незаконная выдача паспортов по "Южноосетинскому и Приднестровскому сценариям" – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части Донбасса.