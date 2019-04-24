Жителі ОРДЛО зможуть отримати паспорт РФ без відмови від українського — МВС Росії

Мешканці окупованих територій на Донбасі зможуть отримати російське громадянство без відмови від українського.

Про це повідомила прес-служба МВС РФ.

Зазначається, що указ президента РФ Володимира Путіна передбачає спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів ОРДЛО.

"Встановлений указом порядок звернення з відповідною заявою обумовлений специфікою ситуації, що склалася і важким становищем, в якому знаходяться громадяни України та особи без громадянства, які проживають на територіях "ДНР" і "ЛНР". У тому числі мова йде про визнаних в Росії документах, виданих органами і організаціями, фактично діючими тільки на даних територіях", - стверджують у російському МВС.

"Таким чином, зазначена категорія громадян має право звернутися із заявою про набуття громадянства Росії, не відмовляючись від українського громадянства", - зазначають у російському відомстві.

Наразі "опрацьовуються механізми реалізації" указу Путіна.

У МВС планують, що прийом заяв буде здійснюватися через" уповноважених осіб" бойовиків ОРДЛО і розглядатися на території Ростовської області, "де для цього є всі необхідні умови, включно з матеріально-технічними ресурсами і бланковою продукцією".

Можливий термін розгляду заяви - до 3 місяців.

У МВС РФ заявили, що мешканці ОРДЛО зможуть отримати паспорти громадян РФ у Ростовській області.

Крім того, жителі ОРДЛО, яким нададуть громадянство РФ, зможуть отримати російський закордонний паспорт.

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