Жителі ОРДЛО зможуть отримати паспорт РФ без відмови від українського — МВС Росії

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Середа, 24 квітня 2019, 22:55

Мешканці окупованих територій на Донбасі зможуть отримати російське громадянство без відмови від українського.

Про це повідомила прес-служба МВС РФ.

Зазначається, що указ президента РФ Володимира Путіна передбачає спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів ОРДЛО.

"Встановлений указом порядок звернення з відповідною заявою обумовлений специфікою ситуації, що склалася і важким становищем, в якому знаходяться громадяни України та особи без громадянства, які проживають на територіях "ДНР" і "ЛНР". У тому числі мова йде про визнаних в Росії документах, виданих органами і організаціями, фактично діючими тільки на даних територіях", - стверджують у російському МВС.

"Таким чином, зазначена категорія громадян має право звернутися із заявою про набуття громадянства Росії, не відмовляючись від українського громадянства", - зазначають у російському відомстві.

Наразі "опрацьовуються механізми реалізації" указу Путіна.

У МВС планують, що прийом заяв буде здійснюватися через" уповноважених осіб" бойовиків ОРДЛО і розглядатися на території Ростовської області, "де для цього є всі необхідні умови, включно з  матеріально-технічними ресурсами і бланковою продукцією".

Можливий термін розгляду заяви - до 3 місяців.

У МВС РФ заявили, що мешканці ОРДЛО зможуть отримати паспорти громадян РФ у Ростовській області.

Крім того, жителі ОРДЛО, яким нададуть громадянство РФ, зможуть отримати російський закордонний паспорт.

Нагадаємо:

  • 21 квітня українці обрали собі нового президента, а 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів українського сходу.
  • Згідно з указом, розгляд заяв про прийняття до громадянства РФ жителів окупованого Донбасу здійснюється в термін до 3 місяців із дня подачі заяви та необхідного переліку документів.
  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав це "паспортним" етапом окупації Донбасу і закликав мешканців окупованих територій не вступати у громадянство РФ.
  • Петро Порошенко заявив, що незаконна видача паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії там.
  • У Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.
  • Влітку 2017 року в Росії скасували обмеження на час перебування для жителів контрольованих бойовиками територій України.
  • За твердженням Міністерства внутрішніх справ РФ, у 2018 році в Росії надали громадянство 83 081 громадянину України, тоді як у 2017 році – 85 119 українців.
  • Уже 5 років частина Донбасу (території Донецького вугільного басейну) перебуває під контролем проросійських бойовиків "ДНР" та "ЛНР", які захопили владу з російською зброєю та за участю російських військових.
  • В ОРДЛО ходить російський рубль. Кордон з Росією Україна там не контролює.

Українська правда

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Теми: ОРДЛО Росія громадянство паспорт
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