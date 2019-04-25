МЗС РФ боїться за російську мову через "примусову українізацію"

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Четвер, 25 квітня 2019, 16:46

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є примусовою українізацією і забороняє російську мову.

Про це вона сказала в четвер на брифінгу, пише російське видання ТАСС.

"За своєю суттю він є законом про примусову українізацію, фактично тотальну. Його положеннями передбачаються значні обмеження, а в багатьох випадках і пряма заборона на використання російської мови, мов національних меншин в різних сферах суспільного життя", - заявила вона.

За словами Захарової, багато положень цього закону суперечать ряду міжнародно-правових норм, а також конституції України.

У Facebook вона також відреагувала на слова переможця другого туру виборів в Україні і майбутнього президента Володимира Зеленського, який обіцяв проаналізувати закон.

Захарова написала про походження слова "стимул", але не врахувала вжиток слова у широкому розумінні. Користувачі соцмережі виправили її та відзначили, що вона вириває з контексту.

Нагадаємо:

  • 25 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почала розглядати у лютому.
  • При цьому відповідальність за порушення закону про мову відклали на 3 роки.
  • Чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що невідкладно підпише ухвалений закон, як тільки він надійде до Адміністрації президента.
  • Порошенко подякував російськомовним громадянам за розуміння необхідності підтримки української мови і пообіцяв поважати права людей, які говорять російською або іншими мовами.
  • Переможець виборів президента Володимир Зеленський заявив, що після вступу на посаду проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян. Сам Зеленський російськомовний і наразі вдосконалює своє знання української мови та шукає гарного викладача.
  • Вранці 25 квітня біля Верховної Ради проходила акція на підтримку ухвалення закону про  українську мову № 5670-д.
  • У першому читанні законопроект № 5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.

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Теми: Росія Україна закон про мови
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