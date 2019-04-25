МЗС РФ боїться за російську мову через "примусову українізацію"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є примусовою українізацією і забороняє російську мову.

Про це вона сказала в четвер на брифінгу, пише російське видання ТАСС.

"За своєю суттю він є законом про примусову українізацію, фактично тотальну. Його положеннями передбачаються значні обмеження, а в багатьох випадках і пряма заборона на використання російської мови, мов національних меншин в різних сферах суспільного життя", - заявила вона.

За словами Захарової, багато положень цього закону суперечать ряду міжнародно-правових норм, а також конституції України.

У Facebook вона також відреагувала на слова переможця другого туру виборів в Україні і майбутнього президента Володимира Зеленського, який обіцяв проаналізувати закон.

Захарова написала про походження слова "стимул", але не врахувала вжиток слова у широкому розумінні. Користувачі соцмережі виправили її та відзначили, що вона вириває з контексту.

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