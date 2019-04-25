МИД РФ боится за русский язык из-за "принудительной украинизации"

1690 просмотров
Четверг, 25 апреля 2019, 16:46

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является принудительной украинизацией и запрещает русский язык.

Об этом она сказала в четверг на брифинге, пишет российское издание ТАСС.

"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", - заявила она.

По словам Захаровой, многие положения этого закона противоречат ряду международно-правовых норм, а также конституции Украины.

В Facebook она также отреагировала на слова победителя второго тура выборов в Украине и будущего президента Владимира Зеленского, который обещал проанализировать закон.

Захарова написала о происхождении слова "стимул", но не учла потребление слова в широком смысле. Пользователи соцсети исправили ее и отметили, что она вырывает из контекста.

Напомним:

  • 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать в феврале.
  • При этом ответственность за нарушение закона о языке отложили на 3 года.
  • Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что безотлагательно подпишет принятый закон, как только он поступит в Администрацию президента.
  • Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан за понимание необходимости поддержки украинского языка и пообещал уважать права людей, которые говорят на русском или других языках.
  • Победитель выборов президента Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан. Сам Зеленский русскоязычный. Сейчас он совершенствует свое знание украинского языка и ищет хорошего преподавателя.
  • Утром 25 апреля возле Верховной Рады прошла акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Украина закон о языках
powered by lun.ua
Материалы по теме
Литва призвала мир не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса 25 апреля 2019, 16:47
Пушилин уже упрощает подвоз в Россию за паспортами из ОРДО 25 апреля 2019, 13:47
Польша остановила транзит российской нефти из-за плохого качества 25 апреля 2019, 11:00
Все новости
Главные новости
Верховный суд отразил атаку на томос
КСУ заявляет, что не будет срывать инаугурацию президента
Данилюк советует Зеленскому перевезти АП с Банковой: "там жутко дискомфортно"
Зеленский высказался по закону о языке
Все новости
опрос

Мужчины чаще требуют повысить им зарплату

психология

Как цвет носа, щек и подбородка "выдает" наши эмоции

здоровье

Фтор: зачем он нам и где его взять

Поиск по сайту
Архив
Весь архів