МИД РФ боится за русский язык из-за "принудительной украинизации"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является принудительной украинизацией и запрещает русский язык.

Об этом она сказала в четверг на брифинге, пишет российское издание ТАСС.

"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", - заявила она.

По словам Захаровой, многие положения этого закона противоречат ряду международно-правовых норм, а также конституции Украины.

В Facebook она также отреагировала на слова победителя второго тура выборов в Украине и будущего президента Владимира Зеленского, который обещал проанализировать закон.

Захарова написала о происхождении слова "стимул", но не учла потребление слова в широком смысле. Пользователи соцсети исправили ее и отметили, что она вырывает из контекста.

Напомним: