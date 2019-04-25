МИД РФ боится за русский язык из-за "принудительной украинизации"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является принудительной украинизацией и запрещает русский язык.
Об этом она сказала в четверг на брифинге, пишет российское издание ТАСС.
"По своей сути он является законом о принудительной украинизации, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни", - заявила она.
По словам Захаровой, многие положения этого закона противоречат ряду международно-правовых норм, а также конституции Украины.
В Facebook она также отреагировала на слова победителя второго тура выборов в Украине и будущего президента Владимира Зеленского, который обещал проанализировать закон.
Захарова написала о происхождении слова "стимул", но не учла потребление слова в широком смысле. Пользователи соцсети исправили ее и отметили, что она вырывает из контекста.
Напомним:
- 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начала рассматривать в феврале.
- При этом ответственность за нарушение закона о языке отложили на 3 года.
- Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что безотлагательно подпишет принятый закон, как только он поступит в Администрацию президента.
- Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан за понимание необходимости поддержки украинского языка и пообещал уважать права людей, которые говорят на русском или других языках.
- Победитель выборов президента Владимир Зеленский заявил, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан. Сам Зеленский русскоязычный. Сейчас он совершенствует свое знание украинского языка и ищет хорошего преподавателя.
- Утром 25 апреля возле Верховной Рады прошла акция в поддержку принятия закона об украинском языке №5670-д.
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
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