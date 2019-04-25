Юрист Коломойського відповів, чи пропонував йому Зеленський очолити АП
Юрист олігарха Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського Андрій Богдан вважає, що у переможця президентських виборів поки не має рішень по багатьох кадрових питаннях.
Про це Богдан сказав у спільному інтерв’ю "Українській правді" та "Новому времени".
Він зазначив, що Зеленський поки "обіцянки не порушив" і "не роздає посади до того моменту, поки не стане президентом".
На запитання, чи означає це, що про конкретні кадрові призначення можна буде говорити вже після інавгурації, юрист сказав
"Думаю, в його голові вже є якась структура. Він багато спілкується з людьми, ми з ним багато спілкуємося. Одні люди нам подобаються, інші – ні. Інші подобаються, потім у них розчаровуєшся. Інших ти сприймаєш, як ворога, а потім вони стають твоїми друзями".
Богдан назвав це "звичайним кадровим процесом".
Він також запевнив, що поки не отримував пропозицію очолити Адміністрацію майбутнього президента.
"Я не зможу йому (Зеленському – УП) відмовити, якщо він мені запропонує цю посаду", – зазначив соратник переможця президентських виборів.
Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"
Нагадаємо:
- 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
- У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди кандидата і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.
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