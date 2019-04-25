Юрист Коломойського відповів, чи пропонував йому Зеленський очолити АП

2028 переглядів
Четвер, 25 квітня 2019, 21:54

Юрист олігарха Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського Андрій Богдан вважає, що у переможця президентських виборів поки не має рішень по багатьох кадрових питаннях.

Про це Богдан сказав у спільному інтерв’ю "Українській правді" та "Новому времени".

Він зазначив, що Зеленський поки "обіцянки не порушив" і "не роздає посади до того моменту, поки не стане президентом".

На запитання, чи означає це, що про конкретні кадрові призначення можна буде говорити вже після інавгурації, юрист сказав

"Думаю, в його голові вже є якась структура. Він багато спілкується з людьми, ми з ним багато спілкуємося. Одні люди нам подобаються, інші – ні. Інші подобаються, потім у них розчаровуєшся. Інших ти сприймаєш, як ворога, а потім вони стають твоїми друзями".

Богдан назвав це "звичайним кадровим процесом".

Він також запевнив, що поки не отримував пропозицію очолити Адміністрацію майбутнього президента.

"Я не зможу йому (Зеленському – УП) відмовити, якщо він мені запропонує цю посаду", – зазначив соратник переможця президентських виборів.

Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"

Нагадаємо:

  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
  • У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди кандидата і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський вибори президента 2019 Коломойський
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Новини 25 квітня: Закон про мову, Зеленський проти ЦВК, зменшення облікової ставки 25 квітня 2019, 21:24
У ЦВК прокоментували звинувачення Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів 25 квітня 2019, 21:08
Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?" 25 квітня 2019, 20:35
Усі новини
Головні новини
У ЦВК прокоментували звинувачення Зеленського у затягуванні оголошення результатів виборів
У пенсійному фонді РФ розповіли, як жителі ОРДЛО зможуть отримати російські пенсії
Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів
Верховний суд відбив атаку на томос
Усі новини
психологія

10 брехонь, які батьки часто кажуть дітям, самі цього не помічаючи

здоров'я

Скільки можна зберігати продукти в морозилці

Фото

Оптичні ілюзії, які вкрадуть ваш вечір