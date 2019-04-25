Юрист Коломойского ответил, предлагал ли ему Зеленский возглавить АП

Юрист олигарха Игоря Коломойского и Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что у победителя президентских выборов пока нет решений по многим кадровым вопросам.

Об этом Богдан сказал в совместном интервью "Украинской правде" и "Новому времени".

Он отметил, что Зеленский пока "обещания не нарушил" и "не раздает должности до того момента, пока не станет президентом".

На вопрос, означает ли это, что о конкретных кадровых назначениях можно будет говорить уже после инаугурации, юрист сказал:

"Думаю, в его голове уже есть некая структура. Он много общается с людьми, мы с ним много общаемся. Одни люди нам нравятся, другие - нет. Другие нравятся, потом в них разочаровываешься. Других ты воспринимаешь, как врага, а потом они становятся твоими друзьями".

Богдан назвал это "обычным кадровым процессом".

Он также заверил, что пока не получал предложение возглавить Администрацию будущего президента.

"Я не смогу ему (Зеленскому – УП) отказать, если он мне предложит эту должность", – отметил соратник победителя президентских выборов.

О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"

Напомним: