Юрист Коломойского ответил, предлагал ли ему Зеленский возглавить АП
Юрист олигарха Игоря Коломойского и Владимира Зеленского Андрей Богдан считает, что у победителя президентских выборов пока нет решений по многим кадровым вопросам.
Об этом Богдан сказал в совместном интервью "Украинской правде" и "Новому времени".
Он отметил, что Зеленский пока "обещания не нарушил" и "не раздает должности до того момента, пока не станет президентом".
На вопрос, означает ли это, что о конкретных кадровых назначениях можно будет говорить уже после инаугурации, юрист сказал:
"Думаю, в его голове уже есть некая структура. Он много общается с людьми, мы с ним много общаемся. Одни люди нам нравятся, другие - нет. Другие нравятся, потом в них разочаровываешься. Других ты воспринимаешь, как врага, а потом они становятся твоими друзьями".
Богдан назвал это "обычным кадровым процессом".
Он также заверил, что пока не получал предложение возглавить Администрацию будущего президента.
"Я не смогу ему (Зеленскому – УП) отказать, если он мне предложит эту должность", – отметил соратник победителя президентских выборов.
О роли Богдана в ЗеКоманде, его связи с Коломойским и другом читайте в интервью Андрей Богдан: Я сказал Зеленскому: "Понимаешь, что фильмом" Слуга народа "ты дал людям надежду?"
Напомним:
- 11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.
- В штабе Зеленского сначала говорили, что Богдан имеет к ним отношение только как "старый друг" шоумена, а позже уверяли, что юрист не влияет на взгляды кандидата и является одним из группы юристов, работающих на ЗеКоманду.