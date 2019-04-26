У Зеленського розповіли про розпуск Ради
У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського заявили, що в рамках Конституції, теоретично можливий розпуск парламенту, після інавгурації кандидата.
Про це в ефірі "Право на владу" заявив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков.
"В рамках діючої Конституції, якщо це буде дозволено, то теоретично так. Особливо після подій, які відбувалися в останні дні, пов’язанні зі спробою урізати повноваження", - відповів він на питання, чи розпустить Зеленський парламент.
Також Разумков розповів про можливе скасування посади президента. За його словами, у Зеленського не планують нічого скасовувати, тому що Україні потрібен гарант Конституції.
"Це дуже важливо і для країни, і для людей мати персоналію, яка вибирається на загальних виборах. Це раз. Два - у нас повинен бути гарант Конституції. Реальний гарант Конституції, який буде захищати права і свободи громадян цієї країни. Це потрібно для балансу вертикалі влади ", - пояснив Разумков.
Нагадаємо:
- 25 квітня Зеленський заявив, звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента.
- У ЦВК Зеленському відповіли, що мають 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня приймають протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".
- За Конституцією президент має право розпустити Верховну Раду і призначити позачергові вибори, але не менше ніж за півроку до закінчення терміну повноважень парламенту.
- Чергові вибори Ради призначені на 27 жовтня.
- Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
- 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
- У ЦВК неодноразово казали, що оголосять переможця виборів президента вже після Великодніх свят, можливо, 30 квітня. Вони пояснюють це тим, що потрібен час на підрахунок протоколів з виборчих дільниць і на можливі оскарження результатів у судах.
- 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.
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