У Зеленского рассказали о роспуске Рады

В команде победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского заявили, что в рамках Конституции, теоретически возможен роспуск парламента, после инаугурации кандидата.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"В рамках действующей Конституции, если это будет разрешено, то теоретически да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия", - ответил он на вопрос, распустит ли Зеленский парламент.

Также Разумков рассказал о возможной отмене должности президента. По его словам, в Зеленского не планируют ничего отменять, потому что Украине нужен гарант Конституции.

"Это очень важно и для страны, и для людей иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах. Это раз. Два - у нас должен быть гарант Конституции. Реальный гарант Конституции, который будет защищать права и свободы граждан этой страны. Это нужно для баланса вертикали власти", - пояснил Разумков.

Напомним: