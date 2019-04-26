У ЄС нагадали, що мовний закон варто показати Венеційській комісії
Європейська Комісія вивчить і дасть свою оцінку прийнятому Верховною Радою України закону про функціонування української мови як державної.
Про це сказала речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та без пекової політики Федеріки Могеріні Майя Косьянчич на брифінгу в п'ятницю в Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Нам відомо, що український парламент ухвалив новий закон про мову. Зараз ми чекаємо публікації остаточної версії цього закону з тим, щоб вивчити його зміст", – сказала вона.
Разом із тим, Косьянчич нагадала, що ЄС постійно говорив про те, що "українська влада має направити закон про мову для оцінки Венеційській комісії Ради Європи до того, як він набуде чинності".
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Нагадаємо:
- 25 квітня народні депутати ухвалили у другому читанні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д) 278 голосами.
- Верховна Рада зніме перепони до підписання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 14 травня, відхиливши постанови про його скасування.
- Закон закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави. Це не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.
- Закон зобов’язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її на роботі. Державна мова має використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, на публічних заходах, у рекламі та в інших сферах.
- За публічне приниження чи зневажання української мови передбачена юридична відповідальність.
- Наприкінці 2017 року Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеційська комісія, опублікувала рішення про мовні положення закону України "Про освіту", давши низку рекомендацій.