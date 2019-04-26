У ЄС нагадали, що мовний закон варто показати Венеційській комісії

Європейська Комісія вивчить і дасть свою оцінку прийнятому Верховною Радою України закону про функціонування української мови як державної.

Про це сказала речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та без пекової політики Федеріки Могеріні Майя Косьянчич на брифінгу в п'ятницю в Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нам відомо, що український парламент ухвалив новий закон про мову. Зараз ми чекаємо публікації остаточної версії цього закону з тим, щоб вивчити його зміст", – сказала вона.

Разом із тим, Косьянчич нагадала, що ЄС постійно говорив про те, що "українська влада має направити закон про мову для оцінки Венеційській комісії Ради Європи до того, як він набуде чинності".

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