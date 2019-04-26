В ЕС напомнили, что языковой закон стоит показать Венецианской комиссии
Европейская Комиссия изучит и даст свою оценку принятому Верховной Радой Украины закону о функционировании украинского языка как государственного.
Об этом сказала пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич на брифинге в пятницу в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ждем публикации окончательной версии этого закона с тем, чтобы изучить его содержание", – сказала она.
Вместе с тем, Косьянчич напомнила, что ЕС постоянно говорил о том, что "украинские власти должны направить закон о языке для оценки Венецианской комиссии Совета Европы до того, как он вступит в силу".
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Напомним:
- 25 апреля народные депутаты приняли во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д) 278 голосами.
- Верховная Рада снимет преграды к подписанию закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 14 мая, отклонив постановления о его отмене.
- Закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Это не распространяется на личное общение и религиозные обряды.
- Закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его на работе. Государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, на публичных мероприятиях, в рекламе и других сферах.
- За публичное унижение или пренебрежение украинского языка предусмотрена юридическая ответственность.
- В конце 2017 года Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании", дав ряд рекомендаций.