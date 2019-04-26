В ЕС напомнили, что языковой закон стоит показать Венецианской комиссии

Европейская Комиссия изучит и даст свою оценку принятому Верховной Радой Украины закону о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сказала пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич на брифинге в пятницу в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ждем публикации окончательной версии этого закона с тем, чтобы изучить его содержание", – сказала она.

Вместе с тем, Косьянчич напомнила, что ЕС постоянно говорил о том, что "украинские власти должны направить закон о языке для оценки Венецианской комиссии Совета Европы до того, как он вступит в силу".