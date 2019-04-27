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Путін не проти, щоб жителі ОРДЛО отримували пенсії і в РФ, і в Україні

Субота, 27 квітня 2019, 13:04

Президент РФ Володимир Путін допускає, що пенсіонери з ОРДЛО, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою, можуть отримувати пенсії і в Україні, і в Росії.

Про це він заявив на прес-конференції в Пекіні, яку транслювали російські ЗМІ.

"Щодо можливості отримання пенсії і у нас, і на Україні. Ну, теоретично це можливо. Ви знаєте, який середній рівень пенсії по старості на Україні? Майже втричі менший, ніж у Росії. У всякому разі, те, що ми бачимо з відкритих джерел. Тому якщо вже хтось там отримає ще й українську пенсію - ну, дай боже. У російських рублях це 6 тисяч", - сказав Путін.

При цьому, на його думку, російські пенсіонери не будуть вважати це несправедливістю.

"Якщо мати на увазі, що люди ще живуть під кулями, і у них снаряди вибухають час від часу в городах, то я думаю, що і наші пенсіонери, багато з яких ще пам'ятають роки Великої Вітчизняної війни, розуміючи, в яких умовах живуть сьогодні люди, не думатимуть, що в даному випадку ми маємо справу з якоюсь соціальною несправедливістю. А людей потрібно підтримати", - сказав президент РФ.

При цьому він підкреслив, що виплати жителям ОРДЛО не вплинуть на соціальні виплати громадянам РФ.

"Це для нас не є чимось критичним, що може поставити під питання виконання наших зобов'язань перед російськими пенсіонерами. Такого точно не буде, навіть близько не стоїть", - запевнив Путін.

Нагадаємо:

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
  • Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.
  • У Великій Британії заявили, що такі дії Росії - це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.
  • Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українські дипломати працюють над посиленням міжнародного тиску на Росію через рішення про видачу паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу.

Катерина Тищенко, УП
Теми: ПутінОРДЛОпенсії
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