Путин не против, чтобы жители ОРДЛО получали пенсии и в РФ, и в Украине
Президент РФ Владимир Путин допускает, что пенсионеры из ОРДЛО, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, могут получать пенсии и в Украине, и в России.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине, которую транслировали российские СМИ.
"По поводу возможности получения пенсии и у нас, и на Украине. Ну, теоретически это возможно. Вы знаете, какой средний уровень пенсии по старости на Украине? Почти в три раза меньше, чем в России. Во всяком случае, то, что мы видим из открытых источников. Поэтому если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию – ну, дай бог. В российских рублях это 6 тысяч", - сказал Путин.
При этом, по его мнению, российские пенсионеры не будут считать это несправедливостью.
"Если иметь в виду, что люди еще живут под пулями, и у них снаряды взрываются время от времени в огородах, то я думаю, что и наши пенсионеры, многие из которых еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимая, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью. А людей нужно поддержать", - сказал президент РФ.
При этом он подчеркнул, что выплаты жителям ОРДЛО не повлияют на социальные выплаты гражданам РФ.
"Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит", - заверил Путин.
Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
- Совет Безопасности ООН собрался на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
- Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрываетсуверенитет Украины.
- В Великобритании заявили, что такие действия России - это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.
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