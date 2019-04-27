Путин не против, чтобы жители ОРДЛО получали пенсии и в РФ, и в Украине

Президент РФ Владимир Путин допускает, что пенсионеры из ОРДЛО, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, могут получать пенсии и в Украине, и в России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине, которую транслировали российские СМИ.

"По поводу возможности получения пенсии и у нас, и на Украине. Ну, теоретически это возможно. Вы знаете, какой средний уровень пенсии по старости на Украине? Почти в три раза меньше, чем в России. Во всяком случае, то, что мы видим из открытых источников. Поэтому если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию – ну, дай бог. В российских рублях это 6 тысяч", - сказал Путин.

При этом, по его мнению, российские пенсионеры не будут считать это несправедливостью.

"Если иметь в виду, что люди еще живут под пулями, и у них снаряды взрываются время от времени в огородах, то я думаю, что и наши пенсионеры, многие из которых еще помнят годы Великой Отечественной войны, понимая, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью. А людей нужно поддержать", - сказал президент РФ.

При этом он подчеркнул, что выплаты жителям ОРДЛО не повлияют на социальные выплаты гражданам РФ.

"Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет, даже близко не стоит", - заверил Путин.

Напомним: