Теракти, як на Шрі-Ланці, можуть загрожувати курортам Мальдів чи Індіїї - ЗМІ

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Неділя, 28 квітня 2019, 23:49

Теракти, подібні "терористичним виставам" на Шрі-Ланці, можливі на курортах Індії, Мальдівах та у Східній Африці - Кенії і Танзанії.

Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на джерела у британській розвідці.

"Туристичні місця і курорти уразливі для так званих "терористичних видовищ" ... Передбачається, що бойовики джихаду, що залишають Ірак і Сирію, тепер зосередяться на проведенні атак на курорти", - йдеться у публікації.

"Поінформовані джерела припускають, що найбільш уразливі - Індія, Мальдіви та східноафриканські курорти у Кенії та у Танзанії ", - пише ЗМІ.

Припускається, що лідери ІДІЛ тепер переключили свою увагу на атаки за кордоном після того, як їх змусили залишити свій останній оплот в Багузі в Сирії.

За словами джерела в розвідці, зміна тактики ІДІЛ викликає велике занепокоєння.

"Коли вони керували державою де-факто, це також означало управління такими речами, як служба охорони здоров'я і все, що з цим пов'язано. Це забирало багато їхнього часу. Але тепер вони не роблять цього, у них є багато часу, щоб просувати свою пропаганду, і вони роблять це, проводячи атаки", - вважають в розвідці

Джерела в афганському відділенні ІДІЛ сказали, що смертники, які вчинили вибухи в Шрі-Ланці, контактували з лідерами ІДІЛ в Іраку.

Вони вважають, що в найближчому майбутньому можливі атаки в країнах Південної Азії.

"ІДІЛ буде переглядати ту ж стратегію атак, що в Шрі-Ланці, тому що вона була успішною", - сказали вони.

Нагадаємо, 

  • 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях, в результаті яких загинули близько 160 осіб. Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
  • Внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
  • За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
  • Повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці зросла до 290 осіб, понад 500 зазнали поранень. 
  • 22 квітня у м.Коломбо на Шрі-Ланці прогримів новий вибух: під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, який був припаркований біля церкви.
  • За даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
  • 28 квітня стало відомо, що поліція Шрі-Ланки затримала і заарештувала двох головних підозрюваних в організації вибухів 21 квітня.

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Теми: тероризм Шрі-Ланка Індія туристи
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