Теракты, как на Шри-Ланке, могут угрожать курортам Мальдив или Индии - СМИ
Теракты, подобные "террористическим спектаклям" на Шри-Ланке, возможны на курортах Индии, Мальдивах и в Восточной Африке - Кении и Танзании.
Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в британской разведке.
"Туристические места и курорты уязвимы для так называемых "террористических спектаклей" ... Предполагается, что боевики джихада, покидающие Ирак и Сирию, теперь сосредоточатся на проведении атак на курорты", - отмечается в публикации.
"Информированные источники предполагают, что наиболее уязвимы - Индия, Мальдивы и восточноафриканские курорты в Кении и в Танзании", - пишет СМИ.
По словам одного из источников The Telegraph, террористы, организовавшие атаки на Шри-Ланке, контактировали с боевиками "Исламского государства" в Ираке, а двое из них ездили в Сирию, пишет "Дождь".
Другие источники отмечают, что боевики ИГИЛ "рассредоточиваются по миру и ищут возможности совершать атаки для распространения своих идей".
Напомним:
- В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
- В результате серии взрывов погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
- По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
- Сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, более 500 - получили ранения.
- 22 апреля в г.Коломбо на Шри-Ланке прогремел новый взрыв: во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован возле церкви.
- По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
- 28 апреля стало известно, что полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля.
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