Теракты, как на Шри-Ланке, могут угрожать курортам Мальдив или Индии - СМИ

Теракты, подобные "террористическим спектаклям" на Шри-Ланке, возможны на курортах Индии, Мальдивах и в Восточной Африке - Кении и Танзании.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в британской разведке.

"Туристические места и курорты уязвимы для так называемых "террористических спектаклей" ... Предполагается, что боевики джихада, покидающие Ирак и Сирию, теперь сосредоточатся на проведении атак на курорты", - отмечается в публикации.

"Информированные источники предполагают, что наиболее уязвимы - Индия, Мальдивы и восточноафриканские курорты в Кении и в Танзании", - пишет СМИ.

По словам одного из источников The Telegraph, террористы, организовавшие атаки на Шри-Ланке, контактировали с боевиками "Исламского государства" в Ираке, а двое из них ездили в Сирию, пишет "Дождь".

Другие источники отмечают, что боевики ИГИЛ "рассредоточиваются по миру и ищут возможности совершать атаки для распространения своих идей".

Напомним: