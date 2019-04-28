Теракты, как на Шри-Ланке, могут угрожать курортам Мальдив или Индии - СМИ

Теракты, подобные "террористическим спектаклям" на Шри-Ланке, возможны на курортах Индии, Мальдивах и в Восточной Африке - Кении и Танзании.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в британской разведке.

"Туристические места и курорты уязвимы для так называемых "террористических спектаклей" ... Предполагается, что боевики джихада, покидающие Ирак и Сирию, теперь сосредоточатся на проведении атак на курорты", - отмечается в публикации.

"Информированные источники предполагают, что наиболее уязвимы - Индия, Мальдивы и восточноафриканские курорты в Кении и в Танзании", - пишет СМИ.

Предполагается, что лидеры ИГИЛ теперь переключили свое внимание на атаки за рубежом после того,как их заставили покинуть свой последний оплот в Багузе в Сирии.

По словам источника в разведке, смена тактики ИГИл вызывает большое беспокойство.

"Когда они управляли государством де-факто, это также означало управление такими вещами, как служба здравоохранения и все, что с этим связано. Это отнимало много их времени. Но теперь они не делают этого, у них есть много времени, чтобы продвигать свою пропаганду, и они делают это, проводя атаки", - считают в разведке

Источники в афганском отделении ИГИЛ сказали, что смертники, совершившие взрывы в Шри-Ланке, контактировали с лидерами ИГИЛ в Ираке.

Они считают, что в ближайшем будущем возможны атаки в странах Южной Азии.

"ИГИЛ будет пересматривать ту же стратегию атак, что в Шри-Ланке, потому что она была успешной", - сказали они.

Напомним: