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Теракты, как на Шри-Ланке, могут угрожать курортам Мальдив или Индии - СМИ

Воскресенье, 28 апреля 2019, 23:49

Теракты, подобные "террористическим спектаклям" на Шри-Ланке, возможны на курортах Индии, Мальдивах и в Восточной Африке - Кении и Танзании.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в британской разведке. 

"Туристические места и курорты уязвимы для так называемых "террористических спектаклей"  ... Предполагается, что боевики джихада, покидающие Ирак и Сирию, теперь сосредоточатся на проведении атак на курорты", - отмечается в публикации.

"Информированные источники предполагают, что наиболее уязвимы - Индия, Мальдивы и восточноафриканские курорты в Кении и в Танзании", - пишет СМИ. 

Предполагается, что лидеры ИГИЛ теперь переключили свое внимание на атаки за рубежом после того,как их заставили покинуть свой последний оплот в Багузе в Сирии.

По словам источника в разведке, смена тактики ИГИл вызывает большое беспокойство.

"Когда они управляли государством де-факто, это также означало управление такими вещами, как служба здравоохранения и все, что с этим связано. Это отнимало много их времени. Но теперь они не делают этого, у них есть много времени, чтобы продвигать свою пропаганду, и они делают это, проводя атаки", - считают в разведке

Источники в афганском отделении ИГИЛ сказали, что смертники, совершившие взрывы в Шри-Ланке, контактировали с лидерами ИГИЛ в Ираке.

Они считают, что в ближайшем будущем возможны атаки в странах Южной Азии.

"ИГИЛ будет пересматривать ту же стратегию атак, что в Шри-Ланке, потому что она была успешной", - сказали они.

Напомним:

  • В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
  • В результате серии взрывов погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
  • По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
  • Сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, более 500 - получили ранения.
  • 22 апреля в г.Коломбо на Шри-Ланке прогремел новый взрыв: во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован возле церкви.
  • По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
  • 28 апреля стало известно, что полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: терроризмШри-ЛанкаИндиятуризм
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