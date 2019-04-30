У Ростовській області запрацював центр видачі паспортів жителям ОРДО
У Ростовській області у тестовому режимі почав працювати центр, у якому планується видавати російські паспорти жителям ОРДО.
Про це повідомляє ТАСС.
"Відділення з питань міграції відділу МВС Росії по Некліновському району запрацювало у вівторок (30 квітня - ред.) в Ростовській області в тестовому режимі", - пише агентство.
У цьому відділенні будуть видавати російські паспорти жителям окупованих бойовиками територій на території Донецької області.
Прес-сектретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російське громадянство дозволить жителям ОРДЛО мати документи, які визнаються не тільки в Росії.
"Люди ж (з Донбасу – ред.) подорожують не тільки на територію Росії… Так, в Росії вони, припустимо, могли використовувати ці документи (ОРДЛО – ред.), але жодним чином вони не могли це робити десь в інших напрямках", - зазначив речник Путіна.
Нагадаємо:
- 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
- Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
- Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.
- У Великій Британії заявили, що такі дії Росії – це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що українські дипломати працюють над посиленням міжнародного тиску на Росію через рішення про видачу паспортів РФ жителям окупованої частини Донбасу.
- Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.