В Ростовской области заработал центр выдачи паспортов жителям ОРДО
В Ростовской области в тестовом режиме начал работать центр, в котором планируется выдавать российские паспорта жителям ОРДО.
Об этом сообщает ТАСС.
"Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Неклиновскому району заработало во вторник (30 апреля - ред.) В Ростовской области в тестовом режиме", - пишет агентство.
В этом отделении будут выдавать российские паспорта жителям оккупированных боевиками территорий на территории Донецкой области.
Пресс-сектретар Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство позволит жителям ОРДЛО иметь документы, которые признаются не только в России.
"Люди же (их Донбасса - ред.) путешествуют не только на территорию России ... Да, в России они, допустим, могли использовать эти документы (ОРДЛО - ред.), но никак не могли это делать где-то в других направлениях", - отметил спикер Путина.
Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
- Совет Безопасности ООН собралсяна заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
- Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрываетсуверенитет Украины.
- В Великобритании заявили, что такие действия России – это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.
- Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.
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