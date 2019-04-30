В Ростовской области заработал центр выдачи паспортов жителям ОРДО

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Вторник, 30 апреля 2019, 12:53

В Ростовской области в тестовом режиме начал работать центр, в котором планируется выдавать российские паспорта жителям ОРДО.

Об этом сообщает ТАСС.

"Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Неклиновскому району заработало во вторник (30 апреля - ред.) В Ростовской области в тестовом режиме", - пишет агентство.

В этом отделении будут выдавать российские паспорта жителям оккупированных боевиками территорий на территории Донецкой области.

Пресс-сектретар Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство позволит жителям ОРДЛО иметь документы, которые признаются не только в России.

"Люди же (их Донбасса - ред.) путешествуют не только на территорию России ... Да, в России они, допустим, могли использовать эти документы (ОРДЛО - ред.), но никак не могли это делать где-то в других направлениях", - отметил спикер Путина.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН собралсяна заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
  • Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрываетсуверенитет Украины.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России – это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.
  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.

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Темы: Росcия гражданство ОРДЛО
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