В Ростовской области заработал центр выдачи паспортов жителям ОРДО

В Ростовской области в тестовом режиме начал работать центр, в котором планируется выдавать российские паспорта жителям ОРДО.

Об этом сообщает ТАСС.

"Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Неклиновскому району заработало во вторник (30 апреля - ред.) В Ростовской области в тестовом режиме", - пишет агентство.

В этом отделении будут выдавать российские паспорта жителям оккупированных боевиками территорий на территории Донецкой области.

Пресс-сектретар Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство позволит жителям ОРДЛО иметь документы, которые признаются не только в России.

"Люди же (их Донбасса - ред.) путешествуют не только на территорию России ... Да, в России они, допустим, могли использовать эти документы (ОРДЛО - ред.), но никак не могли это делать где-то в других направлениях", - отметил спикер Путина.

Напомним: