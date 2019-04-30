Зеленский встретился с Епифанием
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Вторник, 30 апреля 2019, 17:00
Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.
Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- 30 апреля ЦИК объявила официальные результаты выборов президента. Владимир Зеленский был объявлен новоизбранным президентом, его поддержали - 73,22% избирателей.
- Инаугурация Зеленского должна состояться не позднее 1 июня.
- Зеленского с победой на выборах уже поздравили вселенский патриарх Варфоломей, главный раввин Украины Моше Реувен Азман, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и даже предстоятель Русской православной церкви Кирилл.
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