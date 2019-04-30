Зеленский встретился с Епифанием

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", - говорится в сообщении.

"Буду молиться, чтобы Бог дал новому главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", - добавил Епифаний в Twitter.

В пресс-службе Зеленского рассказали, что Епифаний поздравил новоизбранного президента с победой на выборах.

"Владимир Зеленский поблагодарил за поздравления и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения Церкви и государства. Во время встречи были обсуждены проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе", - отметили у Зеленского.

Также он вместе с Епифанием обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью.

В завершение встречи предстоятель Православной церкви Украины подарил новоизбранному президенту репринтное издание "Острожской Библии" - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Напомним: