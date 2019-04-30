Зеленский встретился с Епифанием

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", - говорится в сообщении.

Напомним: