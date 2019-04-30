Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский встретился с Епифанием

Вторник, 30 апреля 2019, 17:00
Зеленский встретился с Епифанием
пресс-служба Зеленского

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", - говорится в сообщении.

"Буду молиться, чтобы Бог дал новому главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", - добавил Епифаний в Twitter.

В пресс-службе Зеленского рассказали, что Епифаний поздравил новоизбранного президента с победой на выборах.

"Владимир Зеленский поблагодарил за поздравления и выразил надежду на доброжелательные взаимоотношения Церкви и государства. Во время встречи были обсуждены проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе", - отметили у Зеленского.

Также он вместе с Епифанием обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью.

В завершение встречи предстоятель Православной церкви Украины подарил новоизбранному президенту репринтное издание "Острожской Библии" - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на славянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Напомним: 

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • 30 апреля ЦИК объявила официальные результаты выборов президента. Владимир Зеленский был объявлен новоизбранным президентом, его поддержали - 73,22% избирателей.
  • Инаугурация Зеленского должна состояться не позднее 1 июня.
  • Зеленского с победой на выборах уже поздравили вселенский патриарх Варфоломей, главный раввин Украины Моше Реувен Азман, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и даже предстоятель Русской православной церкви Кирилл.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийцерковьЕпифаний
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: