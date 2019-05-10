ДТП в Харькове: Зайцева просит заменить 10 лет тюрьмы на условный срок

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Пятница, 10 мая 2019, 18:21

Осужденная по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева просит в апелляции заменить приговор суда - 10 лет лишения свободы и 3 года лишения права управлять автотранспортом - на условный срок.

Об этом рассказала адвокат пострадавших Лариса Матвеева, передает "Укринформ".

По ее словам, новый адвокат Зайцевой Юлия Плетнева в апелляционной жалобе, поданной 26 марта,  просит передать дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции или изменить приговор в части наказания Зайцевой и выполнения ею гражданских исков.

"В частности, смягчить наказание Зайцевой до 5 лет лишения свободы и 2 годам лишения права на управление автотранспортом, а также освободить ее от основного наказания с испытательным сроком на усмотрение суда", - отметила Матвеева.

Защитник пострадавших отметила, что Зайцева полностью согласилась с апелляцией, о чем свидетельствует ее подпись под одной страницей рукописного текста, хотя ранее признала свою вину.

"Теперь же она переводит ее на второго фигуранта дела - Геннадия Дронова, утверждая что ее вина составляет лишь 30 процентов из 100. Зайцева также просит уменьшить до 30% назначенную ей судом долю компенсации семьям погибших и пострадавшим, настаивая, что остальное должен компенсировать виновный на 70% Дронов", - рассказала Матвеева.

Она добавила, что законных оснований для изменения приговора Киевского райсуда нет.

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Напомним,

  • 18 октября 2017 года в Харькове в результате ДТП с участием автомобиля Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева, погибли 6 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.
  • Анализ показал наличие в моче Зайцевой опиатов в момент ДТП. Позже стало известно, что повторная экспертиза опиаты не выявила.
  • По результатам экспертизы, автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 106 км в час.
  • 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил Елену Зайцеву и второго участника ДТП - водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова - к 10 годам тюрьмы. Зайцева признала свою вину, Дронов - нет.

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Темы: ДТП Харьков суд


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