ДТП в Харькове: Зайцева просит заменить 10 лет тюрьмы на условный срок

Осужденная по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева просит в апелляции заменить приговор суда - 10 лет лишения свободы и 3 года лишения права управлять автотранспортом - на условный срок.

Об этом рассказала адвокат пострадавших Лариса Матвеева, передает "Укринформ".

По ее словам, новый адвокат Зайцевой Юлия Плетнева в апелляционной жалобе, поданной 26 марта, просит передать дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции или изменить приговор в части наказания Зайцевой и выполнения ею гражданских исков.

"В частности, смягчить наказание Зайцевой до 5 лет лишения свободы и 2 годам лишения права на управление автотранспортом, а также освободить ее от основного наказания с испытательным сроком на усмотрение суда", - отметила Матвеева.

Защитник пострадавших отметила, что Зайцева полностью согласилась с апелляцией, о чем свидетельствует ее подпись под одной страницей рукописного текста, хотя ранее признала свою вину.

"Теперь же она переводит ее на второго фигуранта дела - Геннадия Дронова, утверждая что ее вина составляет лишь 30 процентов из 100. Зайцева также просит уменьшить до 30% назначенную ей судом долю компенсации семьям погибших и пострадавшим, настаивая, что остальное должен компенсировать виновный на 70% Дронов", - рассказала Матвеева.

Она добавила, что законных оснований для изменения приговора Киевского райсуда нет.

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Напомним,