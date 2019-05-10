У Порошенка відповіли Зеленському: Україна – не номер у єгипетському готелі

Президент України Петро Порошенко з повагою ставиться і до вибору українців, і до позиції найвищого законодавчого органу і згоден на будь-яку дату інавгурації Володимира Зеленського, але до того часу залишається чинним главою держави і виконує свої обов'язки відповідно до Конституції.

Про це заявили в Адміністрації президента.

"Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Передача влади – це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейського традиції, так як це прийнято в демократичних країнах", - повідомляють в АП.

Зазначається, що Порошенко підтверджує своє запрошення Зеленському, озвучене ще 30 квітня - не чекаючи інавгурації, провести зустрічі для того, щоб обговорити найважливіші питання життєдіяльності країни, рівно як і будь-які інші питання, пов’язані із передачею повноважень і відповідальності.

"Відтак, в команді Петра Порошенка не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації. Водночас вважають позитивним сам факт того, що обраний президент порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової влади і хоча б у чомусь продемонстрував власну позицію… Можливо навіть без консультацій із їхнім спільним адвокатом", - додали в Адміністрації президента.

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