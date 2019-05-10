У Порошенка відповіли Зеленському: Україна – не номер у єгипетському готелі
Президент України Петро Порошенко з повагою ставиться і до вибору українців, і до позиції найвищого законодавчого органу і згоден на будь-яку дату інавгурації Володимира Зеленського, але до того часу залишається чинним главою держави і виконує свої обов'язки відповідно до Конституції.
Про це заявили в Адміністрації президента.
"Україна - це не номер у єгипетському готелі, як здається пану Зеленському. Передача влади – це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його згідно європейського традиції, так як це прийнято в демократичних країнах", - повідомляють в АП.
Зазначається, що Порошенко підтверджує своє запрошення Зеленському, озвучене ще 30 квітня - не чекаючи інавгурації, провести зустрічі для того, щоб обговорити найважливіші питання життєдіяльності країни, рівно як і будь-які інші питання, пов’язані із передачею повноважень і відповідальності.
"Відтак, в команді Петра Порошенка не сприймають жодних претензій щодо нібито затягування інавгурації. Водночас вважають позитивним сам факт того, що обраний президент порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової влади і хоча б у чомусь продемонстрував власну позицію… Можливо навіть без консультацій із їхнім спільним адвокатом", - додали в Адміністрації президента.
Нагадаємо:
- Новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
- За його словами, поки депутати переживають за свої мандати, Порошенко призначає суддів Верховного суду, робить активні перестановки у вищому командуванні армії та виконує інші функції.
- Він порівняв чинного президента з туристом у єгипетському готелі, який "тягне рушники, тапочки і тягне усе підряд зі шведського столу".
- Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить наступного пленарного тижня, з 14 травня.
- А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
- Повідомлялося, що на інавгурацію президента Володимира Зеленського з США прибуде делегація "найвищого рівня представництва".
- 10 травня депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Сугоняко зареєстрував у Верховній Раді постанову про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня.
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