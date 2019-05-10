Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко ответили Зеленскому: Украина - не номер в египетском отеле

Пятница, 10 мая 2019, 20:15
У Порошенко ответили Зеленскому: Украина - не номер в египетском отеле

Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и позиции высшего законодательного органа и согласен на любую дату инаугурации Владимира Зеленского, но до тех пор остается действующим главой государства и выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией.

Об этом заявили в Администрации президента.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно с европейскими традициями, так как это принято в демократических странах", - сообщают в АП.

Отмечается, что Порошенко подтверждает свое приглашение Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.

"Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - добавили в администрации президента.

Напомним:

  • Новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, Порошенко назначает судей Верховного суда, предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и выполняет другие функции.
  • Он сравнил действующего президента с туристом в египетском отеле, который "тянет полотенца, тапочки и тянет все подряд со шведского стола".
  • Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
  • А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.
  • Сообщалось, что на инаугурацию президента Владимира Зеленского из США прибудет делегация "высшего уровня представительства".
  • 10 мая депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийинаугурация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: