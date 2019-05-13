В Украину прилетел партнер Коломойского

В Украине из Израиля прилетел Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в facebook.

"Сегодня в 18.00 чартерным рейсом Тель-Авив - Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского", - написал Бутусов.

Он отметил, что никаких претензий у правоохранителей к Боголюбову нет, поэтому тот оформился без проблем.

"Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента", - предположил Бутусов.

Напомним: