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В Украину прилетел партнер Коломойского

Понедельник, 13 мая 2019, 05:23

В Украине из Израиля прилетел Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в facebook.

"Сегодня в 18.00 чартерным рейсом Тель-Авив - Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского", - написал Бутусов.

Он отметил, что никаких претензий у правоохранителей к Боголюбову нет, поэтому тот оформился без проблем.

"Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента", - предположил Бутусов.

Напомним:

  • Олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают новоизбранного президента, заявлял, что готовится вернуться в Украину Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.
  • Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дата инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
  • Зеленский выступил с требованием, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.
  • В тот же день председатель Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович напомнил, что на каждое третье воскресенье мая приходится День памяти жертв политических репрессий, потому 19 мая является неудачной датой для инаугурации президента.
  • 10 мая Зеленский записал видеообращение, в котором вновь настоял на инаугурации 19 мая.

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Темы: КоломойскийЗеленский
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