"Хто замовив Гандзюк?": перед інавгурацією активісти проведуть всеукраїнську акцію

Активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" оголосили всеукраїнську акцію з вимогою результатів розслідування вбивства Катерини Гандзюк на 18 травня.

Про це інформує офіційна сторінка ініціативи у Facebook.

"Акція відбудеться 18 травня, у суботу. Так, можливо, це буде день перед інавгурацією нового обраного президента України. І ви правильно розумієте, що це не співпадіння", – зазначають активісти.



Вони пропонують вийти на вулиці і поставити СБУ і ГПУ, які вже 9 місяців ведуть розслідування, питання щодо замовників її вбивства.

"Ми закликаємо всіх, хто знав та любив Катю, хто читав та лайкав її у фейсбуці, а також всіх хто не знав і не любив Катю чи дізнався про неї тільки після нападу, але шокований самими фактом замовних вбивств проукраїнських активістів у сучасній Україні, — вийти 18 травня о 12:00 на площі своїх міст та поставити питання "Хто замовив Катю Гандзюк?", – йдеться у відозві.

Активісти зазначають, що збираються поставити це питання і до новообраного президента Володимира Зеленського та його майбутньої адміністрації, що зараз формується.



"Ми закликаємо вийти на площі всіх, хто не готовий миритися зі спробами силових відомств злити та зам'яти справу про замовне вбивство, організоване політиками на найвищих державних посадах", – наголошено у повідомленні.



За словами активістів, в Україні за два роки організовано та не розслідувано більше 50 замовних нападів на проукраїнських активістів, і це потребує негайних змін.



"Потребує позитивного сигналу українському народу. Потребує політичних та кримінальних покарань для вбивць та тих, хто їх покриває. Україна потребує справедливості. Тому Україна питає: Хто замовив Катю Гандзюк?", – наголошують активісти.

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