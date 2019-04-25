Справа Гандзюк: будинок Луценка пікетували через пом’якшення підозри Мангеру
До будинку генпрокурора Юрія Луценка під Києвом приїхали представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" через пом’якшення підозри голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якому вже інкримінують замовлення побиття Гандзюк, а не її вбивство.
За інформацією кореспондента УП, акція тривала півгодини. У ній взяли участь близько півсотні людей. Також були представники Нацполіції.
"До таких дій активісти змушені вдаватися через зміну підозри Владиславу Мангеру з організації навмисного вбивства на організацію умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також через відсутність підозри двом членам БПП і вже екс- очільникам Херсонщини Андрію Гордєєву та Євгену Рищуку", - розповів у коментарі УП юрист і учасник акції Масі Найєм.
"Доводиться вдаватися до таких дій, оскільки досі немає реакції від генпрокурора. Він досі не прокоментував, у зв'язку з якими новими обставинами змінили йому підозру. І в той же час, речник ГПУ Андрій Лисенко стверджує, що зміна підозри Мангеру узгоджена з рідними і адвокатами загиблої, що, за моїми даними, не відповідає дійсності", - стверджує він.
Як повідомив УП чоловік, який представився представником Державної служби охорони, Луценка вдома не було, бо він був на роботі. Також у будинку не було нікого з членів його сім'ї.
Світло у будинку не горіло.
Під час акції представники ініціативи кидали петарди за паркан до будинку, палили фаєри і кричали "ганьба Луценку", "Луценко виходь".
В ініціативі зазначили, що продовжать акції вже під будівлею Генпрокуратури.
Нагадаємо:
- "Слідство.Інфо" повідомило, що ГПУ оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк.
- Пізніше у ГПУ підтвердили цю інформацію і заявили, що змінили підозру з огляду на нові докази.
- 24 квітня видання "Слідство.Інфо" повідомило, що п’ятьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- Пізніше у ГПУ підтвердили цю інформацію і заявили, що обвинувачені надали викривальні покази щодо своєї участі у злочині та інших осіб.
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
- Згодом генпрокурор Юрій Луценко розказав, як, за версією слідства, Мангер готував убивство Гандзюк.
- Вночі 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 2,5 млн грн. Пізніше його адвокат вніс за нього заставу, і голова облради вийшов на волю.
- Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його дочки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та членом БПП Андрієм Гордєєвим.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
- Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.
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