Справа Гандзюк: будинок Луценка пікетували через пом’якшення підозри Мангеру

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Четвер, 25 квітня 2019, 22:13

До будинку генпрокурора Юрія Луценка під Києвом приїхали представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" через пом’якшення підозри голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якому вже інкримінують замовлення побиття Гандзюк, а не її вбивство.

За інформацією кореспондента УП, акція тривала півгодини. У ній взяли участь близько півсотні людей. Також були представники Нацполіції.

"До таких дій активісти змушені вдаватися через зміну підозри Владиславу Мангеру з організації навмисного вбивства на організацію умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також через відсутність підозри двом членам БПП і вже екс- очільникам Херсонщини Андрію Гордєєву та Євгену Рищуку", - розповів у коментарі УП юрист і учасник акції Масі Найєм.

"Доводиться вдаватися до таких дій, оскільки досі немає реакції від генпрокурора. Він досі не прокоментував, у зв'язку з якими новими обставинами змінили йому підозру. І в той же час, речник ГПУ Андрій Лисенко стверджує, що зміна підозри Мангеру узгоджена з рідними і адвокатами загиблої, що, за моїми даними, не відповідає дійсності", - стверджує він.

Як повідомив УП чоловік, який представився представником Державної служби охорони, Луценка вдома не було, бо він був на роботі. Також у будинку не було нікого з членів його сім'ї.

Світло у будинку не горіло.

Під час акції представники ініціативи кидали петарди за паркан до будинку, палили фаєри і кричали "ганьба Луценку", "Луценко виходь".

В ініціативі зазначили, що продовжать акції вже під будівлею Генпрокуратури.

 
мар'яна п'єцух
 
мар'яна п'єцух
 
мар'яна п'єцух

Нагадаємо:

  • "Слідство.Інфо" повідомило, що ГПУ оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк.
  • Пізніше у ГПУ підтвердили цю інформацію і заявили, що змінили підозру з огляду на нові докази.
  • 24 квітня видання "Слідство.Інфо" повідомило, що п’ятьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • Пізніше у ГПУ підтвердили цю інформацію і заявили, що обвинувачені надали викривальні покази щодо своєї участі у злочині та інших осіб.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
  • Згодом генпрокурор Юрій Луценко розказав, як, за версією слідства, Мангер готував убивство Гандзюк.
  • Вночі 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 2,5 млн грн. Пізніше його адвокат вніс за нього заставу, і голова облради вийшов на волю.
  • Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його дочки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та членом БПП Андрієм Гордєєвим.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
  • Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк акції Луценко
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