Справа Гандзюк: будинок Луценка пікетували через пом’якшення підозри Мангеру

До будинку генпрокурора Юрія Луценка під Києвом приїхали представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" через пом’якшення підозри голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якому вже інкримінують замовлення побиття Гандзюк, а не її вбивство.

За інформацією кореспондента УП, акція тривала півгодини. У ній взяли участь близько півсотні людей. Також були представники Нацполіції.

"До таких дій активісти змушені вдаватися через зміну підозри Владиславу Мангеру з організації навмисного вбивства на організацію умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також через відсутність підозри двом членам БПП і вже екс- очільникам Херсонщини Андрію Гордєєву та Євгену Рищуку", - розповів у коментарі УП юрист і учасник акції Масі Найєм.

"Доводиться вдаватися до таких дій, оскільки досі немає реакції від генпрокурора. Він досі не прокоментував, у зв'язку з якими новими обставинами змінили йому підозру. І в той же час, речник ГПУ Андрій Лисенко стверджує, що зміна підозри Мангеру узгоджена з рідними і адвокатами загиблої, що, за моїми даними, не відповідає дійсності", - стверджує він.

Як повідомив УП чоловік, який представився представником Державної служби охорони, Луценка вдома не було, бо він був на роботі. Також у будинку не було нікого з членів його сім'ї.

Світло у будинку не горіло.

Під час акції представники ініціативи кидали петарди за паркан до будинку, палили фаєри і кричали "ганьба Луценку", "Луценко виходь".

В ініціативі зазначили, що продовжать акції вже під будівлею Генпрокуратури.

мар'яна п'єцух

мар'яна п'єцух

мар'яна п'єцух

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