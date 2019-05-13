"Кто заказал Гандзюк?": перед инаугурацией активисты проведут всеукраинскую акцию
Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" объявили всеукраинскую акцию с требованием результатов расследования убийства Екатерины Гандзюк на 18 мая.
Об этом сообщает официальная страница инициативы в Facebook.
"Акция состоится 18 мая, в субботу. Да, возможно, это будет день перед инаугурацией нового избранного президента Украины. И вы правильно понимаете, что это не совпадение", – отмечают активисты.
Они предлагают выйти на улицы и поставить СБУ и ГПУ, которые уже 9 месяцев ведут расследование, вопрос о заказчиках ее убийства.
"Мы призываем всех, кто знал и любил Катю, кто читал и лайкал ее в фейсбуке, а также всех, кто не знал и не любил Катю или узнал о ней только после нападения, но шокирован фактом заказных убийств проукраинских активистов в современной Украине - выйти 18 мая в 12:00 на площади своих городов и задать вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?", – говорится в обращении.
Активисты отмечают, что намерены поставить этот вопрос и новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и его будущей администрации, которая сейчас формируется.
"Мы призываем выйти на площади всех, кто готов мириться с попытками силовых ведомств слить и замять дело о заказном убийстве, организованное политиками на высоких государственных должностях", - отмечается в сообщении.
По словам активистов, в Украине за два года организовано но не расследовано более 50 заказных нападений на проукраинских активистов, и это требует немедленных изменений.
"Требует положительного сигнала украинскому народу. Нуждается в политических и уголовных наказаний для убийц и тех, кто их покрывает. Украина нуждается в справедливости. Поэтому Украина спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?", - отмечают активисты.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многих операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
- Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.
- В апреле 2019 года активисты выдвинули действующему президенту Петру Порошенко ряд требований.
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