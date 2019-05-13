Судді Труханова просять покарати Холодницького: САП не працює і виправдовується латиною

Судді, які розглядають справу міського голови Одеси Геннадія Труханова, поскаржились на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка, на їхню думку, ігнорує судові засідання та не виконує своїх обов’язків.

Відповідне повідомлення про тиск оприлюднене на сайті Вищої ради правосуддя.

Судді Малиновського райсуду Одеси Павло Черевко, Дмитро Передерко та Віктор Корой вважають, що керівник САП Назар Холодницький намагається "вплинути на авторитет судової влади" та перешкоджає роботі суду.

Скаржники стверджують, що з 16 квітня прокурори не з’являються до суду, через що було відкладено 5 засідань.

Крім того, суд вважає, що керівництво прокуратури, пояснюючи причини своїх дії, "зійшло до висловлювань", які свідчать про образливе ставлення до суду та "нехтування елементарними правилами ділової етики".

Судді наводять цитату з листів, підписаних Холодницьким та його заступником:

"Як зазначали античні мудреці "Suis quaeque temporibus" (всьому свій час), а тому неможливо виконати певну роботу швидше, ніж для цього необхідно критично мінімальний час, як би кому цього не хотілося. I хоч суд призначатиме засідання щодня, це аж ніяк не прискорить вивчення нового обвинувального акту і його погодження прокурором вищого рівня, а навпаки відволікає прокурора на написания цього та інших листів, а суддів – від розгляду не менш важливих кримінальних проваджень, які роками не знаходять свого остаточного вирішення".

Крім того, суддям не сподобались публічні висловлювання Холодницького про те, що він буде погоджувати нове обвинувачення для Труханова стільки, скільки часу потребує, і сподівається, що справу буде розглядати новостворений Антикорупційний суд.

В одеському суді, який наразі слухає справу Труханова, такі слова прокурора назвали "бажанням нівелювати роль суду", "перебрати на себе не властиву прокурору функцію" та "створити штучні умови для перешкоджання розгляду кримінального провадження".

Холодницькому також закидають неналежно організовану роботу в напрямку погодження зміненого обвинувачення для мера Одеси.

Через це судді просять Генпрокурора Юрія Луценка та голову Вищої ради правосуддя Володимира Говоруху відреагувати на "бездіяльність, що підриває авторитет правосуддя" збоку Холодницького.

Скаржники вважають, що необхідно внести до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів подання про притягнення Холодницького до відповідальності.

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