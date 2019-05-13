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Судьи Труханова просят наказать Холодницкого: САП не работает и оправдывается на латыни

Понедельник, 13 мая 2019, 14:35

Судьи, рассматривающие дело мэра Одессы Геннадия Труханова, пожаловались на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которая, по их мнению, игнорирует судебные заседания и не выполняет своих обязанностей.

Соответствующее сообщение о давлении обнародовано на сайте Высшего совета правосудия.

Судьи Малиновского райсуда Одессы Павел Черевко, Дмитрий Передерко и Виктор Корой считают, что руководитель САП Назар Холодницкий пытается "повлиять на авторитет судебной власти" и препятствует работе суда.

Жалобщики утверждают, что с 16 апреля прокуроры не являются в суд, из-за чего было отложено 5 заседаний.

Кроме того, суд считает, что руководство прокуратуры, объясняя причины своих действия, "снизошло к высказываниям", которые свидетельствуют об оскорбительном отношении к суду и "пренебрежении элементарными правилами деловой этики".

Судьи приводят цитату из писем, подписанных Холодницким и его заместителем:

"Как отмечали античные мудрецы "Suis quaeque temporibus" (всему свое время), а потому невозможно выполнить определенную работу быстрее, чем для этого нужно критически минимальное время, как бы кому этого не хотелось. I хоть суд будет назначать заседание ежедневно, это отнюдь не ускорит изучение нового обвинительного акта и его согласования прокурором высшего уровня, а наоборот отвлекает прокурора на написания этого и других писем, а судей – от рассмотрения не менее важных уголовных производств, которые годами не находят своего окончательного решения".

Кроме того, судьям не понравились публичные высказывания Холодницкого о том, что он будет согласовывать новое обвинение для Труханова столько, сколько времени ему необходимо, и надеется, что дело будет рассматривать новый Антикоррупционный суд.

В одесском суде, который сейчас слушает дело Труханова, такие слова прокурора назвали "желанием нивелировать роль суда", "взять на себя не свойственную прокурору функцию" и "создать искусственные условия для препятствования рассмотрению уголовного производства".

Холодницкого также обвиняют в ненадлежаще организованной работе в направлении согласования измененного обвинения для мэра Одессы.

Поэтому судьи просят генпрокурора Юрия Луценко и главу Высшего совета правосудия Владимира Говоруху отреагировать на "бездействие, которое подрывает авторитет правосудия" со стороны Холодницкого.

Жалобщики считают, что необходимо внести в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров представление о привлечении Холодницкого к ответственности.

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Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • 15 апреля сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила Труханову новое обвинение и будет просить суд уменьшить сумму ущерба, якобы, чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд.
  • 24 апреля в САП сообщили, что подготовили новое обвинение Труханову.
  • После этого прокуроры 4 раза не являлись на назначенные судебные заседания.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
  • Новый Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября 2019 года.

Украинская правда
Темы: Трухановсуд
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