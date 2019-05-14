Балух написав листа з ШІЗО: у нього цілодобовий озноб, українського консула не пускають

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Вівторок, 14 травня 2019, 02:11

Український політв'язень Володимир Балух написав листа зі штрафного ізолятора колонії у Тверській області РФ. Він повідомив, що до нього не пускають українського консула, бо вважають громадянином Росії.

Отриманий лист опублікувала активістка Українського культурного центру в Криму Альона Попова.

"Весною, звісно, і не пахне, ні в площині моїх "взаємовідносин" з правосуддям РФ, ні в оточуючій атмосфері вічно холодної камери ШІЗО, з похмуро-суворим пейзажем неба за гратами і ознобом, який не проходить 24/7", - написав Балух.

Політв'язень повідомив, що у нього намагаються забрати українське громадянство і не дали зустрітися з консулом України, заявивши, що вважають його громадянином РФ, тому що в нього кримська прописка.

Нагадаємо:

  • Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 міста Торжок Тверської області РФ.
  • 25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
  • У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок засудженому до 5 років колонії Балух та скоротив термін вироку на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
  • Балух понад 200 днів тримав голодування, протестуючи проти вироку.
  • ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
  • Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: через прапор України, який майорів на подвір'ї його дому.
  • Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.

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Теми: Балух політв'язні


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