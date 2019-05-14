Балух написав листа з ШІЗО: у нього цілодобовий озноб, українського консула не пускають

Український політв'язень Володимир Балух написав листа зі штрафного ізолятора колонії у Тверській області РФ. Він повідомив, що до нього не пускають українського консула, бо вважають громадянином Росії.

Отриманий лист опублікувала активістка Українського культурного центру в Криму Альона Попова.

"Весною, звісно, і не пахне, ні в площині моїх "взаємовідносин" з правосуддям РФ, ні в оточуючій атмосфері вічно холодної камери ШІЗО, з похмуро-суворим пейзажем неба за гратами і ознобом, який не проходить 24/7", - написав Балух.

Політв'язень повідомив, що у нього намагаються забрати українське громадянство і не дали зустрітися з консулом України, заявивши, що вважають його громадянином РФ, тому що в нього кримська прописка.

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