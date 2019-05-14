Балух написал письмо с ШИЗО: у него круглосуточный озноб, украинского консула не пускают

203 просмотра
Вторник, 14 мая 2019, 02:11

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо со штрафного изолятора колонии в Тверской области РФ. Он сообщил, что к нему не пускают украинского консула, поскольку считают гражданином России.

Полученное письмо опубликовала активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова.

"Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих "взаимоотношений" с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-серьезным пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7", - написал Балух.

Политзаключенный сообщил, что у него пытаются отнять украинское гражданство и не дали встретиться с консулом Украины, заявив, что считают его гражданином РФ, так как у него крымская прописка.

Напомним: 

  • Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта находится в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ.
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Балух политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Балуха держат в штрафном изоляторе на "хлебе и воде" – сестра 9 апреля 2019, 14:56
Балуха перевели в колонию в Тверской области 30 марта 2019, 16:39
Балуха посадили в карцер – правозащитник 27 марта 2019, 15:32
Все новости
Главные новости
"Нафтогаз" предлагает снизить цену на газ для населения на условиях ПСО
У Зеленского прокомментировали скандал с адвокатом Трампа
Трамп заявил, что встретится с Путиным в июне
СМИ рассказали, почему Епифания не было на видео Зеленского
Все новости
социум

Ежедневно три мамы в Украине узнают, что у их ребенка рак

18+

Один день в секс-шопе

безопасность

11 правил безопасности в интернете, которых родители должны научить детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів