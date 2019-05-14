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Балух написал письмо с ШИЗО: у него круглосуточный озноб, украинского консула не пускают

Вторник, 14 мая 2019, 02:11
Балух написал письмо с ШИЗО: у него круглосуточный озноб, украинского консула не пускают

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо со штрафного изолятора колонии в Тверской области РФ. Он сообщил, что к нему не пускают украинского консула, поскольку считают гражданином России.

Полученное письмо опубликовала активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова.

"Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих "взаимоотношений" с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-серьезным пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7", - написал Балух.

Политзаключенный сообщил, что у него пытаются отнять украинское гражданство и не дали встретиться с консулом Украины, заявив, что считают его гражданином РФ, так как у него крымская прописка.

Напомним: 

  • Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта находится в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ.
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.

Темы: Балухполитзаключенные
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