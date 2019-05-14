Балух написал письмо с ШИЗО: у него круглосуточный озноб, украинского консула не пускают

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо со штрафного изолятора колонии в Тверской области РФ. Он сообщил, что к нему не пускают украинского консула, поскольку считают гражданином России.

Полученное письмо опубликовала активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова.

"Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих "взаимоотношений" с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-серьезным пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7", - написал Балух.

Политзаключенный сообщил, что у него пытаются отнять украинское гражданство и не дали встретиться с консулом Украины, заявив, что считают его гражданином РФ, так как у него крымская прописка.

Напомним: