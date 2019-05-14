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Рада поки не візьметься за інавгурацію, комітет вдруге переніс засідання

Вівторок, 14 травня 2019, 11:36
Рада поки не візьметься за інавгурацію, комітет вдруге переніс засідання

В. о. голови комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник заявив, що комітет розгляне проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента на засіданні в середу, 15 травня.

Про це він сказав журналістам у вівторок у кулуарах парламенту, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, він запропонує членам комітету провести чергове засідання 15 травня.

"Доти, я сподіваюся, нам надійдуть останні дві постанови, які зареєстровано. Сподіваюся, що станом на завтра вони будуть останніми. Й ми зможемо розглянути їх усі й дати висновок", - сказав він.

Пинзеник зазначив, що регламентний комітет розглядає законопроекти та проекти постанов щодо їх відповідності вимогам регламенту під час їх оформлення та реєстрації.

Крім того він уточнив, що комітет не може рекомендувати парламенту підтримати будь-якій із проектів постанов.

Повідомляється, що засідання комітету в середу, 15 травня, призначено на другу половину дня, отже, Верховна Рада зможе розглянути ці проекти постанов не раніше ніж у четвер, 16 травня.

За словами керівника регламентного комітету, у вівторок будуть розглянуті проекти постанов, які блокують підписання законів про мову та "зелений тариф".

Нагадаємо:

  • Раніше комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату інавгурації новообраного президента.
  • Засідання було заплановане на 9:00 14 травня, але згодом було перенесено на 12:00. Причина не повідомлялася.
  • Верховна рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента.
  • 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
  • На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.
  • Президент Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радаінавгурація
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