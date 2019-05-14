Рада пока не возьмется за инаугурацию, комитет во второй раз перенес заседание

И. о. председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что комитет рассмотрит проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента на заседании в среду, 15 мая.

Об этом он сказал журналистам во вторник в кулуарах парламента, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, он предложит членам комитета провести очередное заседание 15 мая.

"До тех пор, я надеюсь, нам поступят последние два постановления, которые зарегистрированы. Надеюсь, что на завтра они будут последними. И мы сможем рассмотреть их все и дать заключение", - сказал он.

Пинзеник отметил, что регламентный комитет рассматривает законопроекты и проекты постановлений относительно их соответствия требованиям регламента во время их оформления и регистрации.

Кроме того, он уточнил, что комитет не может рекомендовать парламенту поддержать любой из проектов постановлений.

Сообщается, что заседание комитета в среду, 15 мая, назначено на вторую половину дня, следовательно, Верховная Рада сможет рассмотреть эти проекты постановлений не ранее чем в четверг, 16 мая.

По словам руководителя регламентного комитета, во вторник будут рассмотрены проекты постановлений, которые блокируют подписание законов о языке и "зеленый тариф".

Напомним: