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Рада пока не возьмется за инаугурацию, комитет во второй раз перенес заседание

Вторник, 14 мая 2019, 11:36
Рада пока не возьмется за инаугурацию, комитет во второй раз перенес заседание

И. о. председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что комитет рассмотрит проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента на заседании в среду, 15 мая.

Об этом он сказал журналистам во вторник в кулуарах парламента, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, он предложит членам комитета провести очередное заседание 15 мая.

"До тех пор, я надеюсь, нам поступят последние два постановления, которые зарегистрированы. Надеюсь, что на завтра они будут последними. И мы сможем рассмотреть их все и дать заключение", - сказал он.

Пинзеник отметил, что регламентный комитет рассматривает законопроекты и проекты постановлений относительно их соответствия требованиям регламента во время их оформления и регистрации.

Кроме того, он уточнил, что комитет не может рекомендовать парламенту поддержать любой из проектов постановлений.

Сообщается, что заседание комитета в среду, 15 мая, назначено на вторую половину дня, следовательно, Верховная Рада сможет рассмотреть эти проекты постановлений не ранее чем в четверг, 16 мая.

По словам руководителя регламентного комитета, во вторник будут рассмотрены проекты постановлений, которые блокируют подписание законов о языке и "зеленый тариф".

Напомним:

  • Ранее комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.
  • Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но позже перенесено на 12:00. Причина не сообщалась.
  • Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
  • Президент Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радаинаугурация
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