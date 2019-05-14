Зеленський назвав нардепів брехунами через тяганину з його інавгурацією
Вівторок, 14 травня 2019, 17:33
Новообраний президент Володимир Зеленський обурюється тим, що народні депутати 14 травня не призначили дату його інавгурації.
У вівторок Зеленський відреагував на дії нардепів постом у Facebook.
Він процитував слова голови Верховної Ради Андрія Парубія про те, що 14 травня народні обранці визначаться з інавгурацією.
"Брехня дрібних шахраїв", – написав Зеленський, апелюючи до відомого словосполучення "цитати великих людей".
Новообраний президент також використав каламбур, зазначивши, що скорочена назва Верховної Ради України є одночасно її девізом – ВРУ (російською "вру" – "брешу").
"Запам’ятайте прізвища депутатів цього скликання. І на наступних Парламентських виборах – робіть висновки. Зробимо їх разом", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо:
- Верховна рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента.
- Раніше комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату інавгурації новообраного президента.
- Засідання було заплановане на 9:00 14 травня, але згодом було перенесено на 12:00. Причина не повідомлялася.
- Зрештою, в. о. голови Павло Пинзеник заявив, що комітет розгляне проекти постанов про призначення дати інавгурації 15 травня.
- 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
- На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.
- Президент Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.
Українська правда