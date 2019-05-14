Зеленський назвав нардепів брехунами через тяганину з його інавгурацією

Новообраний президент Володимир Зеленський обурюється тим, що народні депутати 14 травня не призначили дату його інавгурації.

У вівторок Зеленський відреагував на дії нардепів постом у Facebook.

Він процитував слова голови Верховної Ради Андрія Парубія про те, що 14 травня народні обранці визначаться з інавгурацією.

"Брехня дрібних шахраїв", – написав Зеленський, апелюючи до відомого словосполучення "цитати великих людей".

Новообраний президент також використав каламбур, зазначивши, що скорочена назва Верховної Ради України є одночасно її девізом – ВРУ (російською "вру" – "брешу").

"Запам’ятайте прізвища депутатів цього скликання. І на наступних Парламентських виборах – робіть висновки. Зробимо їх разом", – підсумував Зеленський.

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