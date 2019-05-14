Зеленский назвал нардепов лжецами из-за проволочек с его инаугурацией

Новоизбранный президент Владимир Зеленский возмущается тем, что народные депутаты 14 мая не назначили дату его инаугурации.

Во вторник Зеленский отреагировал на действия нардепов постом в Facebook.

Он процитировал слова главы Верховной Рады Андрей Парубий о том, что 14 мая народные избранники определятся с инаугурацией.

"Ложь мелких мошенников", – написал Зеленский, апеллируя к известному словосочетание "цитаты великих людей".

Новоизбранный президент также использовал каламбур, отметив, что сокращенное название Верховной Рады Украины является одновременно ее девизом – ВРУ.

"Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах - делайте выводы. Сделаем их вместе", – подытожил Зеленский.

Напомним: