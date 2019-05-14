Зеленский назвал нардепов лжецами из-за проволочек с его инаугурацией
Вторник, 14 мая 2019, 17:33
Новоизбранный президент Владимир Зеленский возмущается тем, что народные депутаты 14 мая не назначили дату его инаугурации.
Во вторник Зеленский отреагировал на действия нардепов постом в Facebook.
Он процитировал слова главы Верховной Рады Андрей Парубий о том, что 14 мая народные избранники определятся с инаугурацией.
"Ложь мелких мошенников", – написал Зеленский, апеллируя к известному словосочетание "цитаты великих людей".
Новоизбранный президент также использовал каламбур, отметив, что сокращенное название Верховной Рады Украины является одновременно ее девизом – ВРУ.
"Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах - делайте выводы. Сделаем их вместе", – подытожил Зеленский.
Напомним:
- Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
- Ранее комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.
- Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но позже перенесено на 12:00. Причина не сообщалась.
- В итоге, и. о. главы комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что комитет рассмотрит проекты постановлений о назначении даты инаугурации 15 мая.
- 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
- На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
- Президент Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.
Украинская правда