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Зеленский назвал нардепов лжецами из-за проволочек с его инаугурацией

Вторник, 14 мая 2019, 17:33
Зеленский назвал нардепов лжецами из-за проволочек с его инаугурацией

Новоизбранный президент Владимир Зеленский возмущается тем, что народные депутаты 14 мая не назначили дату его инаугурации.

Во вторник Зеленский отреагировал на действия нардепов постом в Facebook.

Он процитировал слова главы Верховной Рады Андрей Парубий о том, что 14 мая народные избранники определятся с инаугурацией.

"Ложь мелких мошенников", – написал Зеленский, апеллируя к известному словосочетание "цитаты великих людей".

Новоизбранный президент также использовал каламбур, отметив, что сокращенное название Верховной Рады Украины является одновременно ее девизом – ВРУ.

"Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах - делайте выводы. Сделаем их вместе", – подытожил Зеленский.

Напомним:

  • Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
  • Ранее комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.
  • Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но позже перенесено на 12:00. Причина не сообщалась.
  • В итоге, и. о. главы комитета Верховной Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что комитет рассмотрит проекты постановлений о назначении даты инаугурации 15 мая.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
  • Президент Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019президентинаугурация
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