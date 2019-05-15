Радник Зеленського прокоментував звільнення глави КС
Радник новообраного президента України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка вважає, що відправлений у відставку глава Конституційного суду України Станіслав Шевчук не сприймався на цій посаді іншими суддями КС.
Про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна".
"Один з головних чинників - це особистісне неприйняття фігури Станіслава Шевчука як глави Конституційного суду іншими суддями КС. Багато суддів КС скаржилися на те, що самі процедури в КС здійснювалися не так, як це передбачено законом, а часто керувалися в ручному режимі головою суду, було багато інших процедурних порушень. Це все накопичувалося протягом певного періоду, і, врешті-решт, вилилося в таке рішення суддів КС", - сказав Рябошапка.
Він також зазначив, що оперативним обранням нового глави КС Наталії Шаптали судді продемонстрували зрілість і свідомість, і таким чином не створили проблему для прийняття присяги новообраним президентом Зеленським.
Говорячи про нинішній розгляд в КС закону "Про очищення влади", радник Зеленського нагадав, що відповідно до висновків Венеціанської комісії в певні положення цього закону необхідно було внести зміни, оскільки ці положення порушують права людини.
"По-моєму, ці зміни були навіть підготовлені Міністерством юстиції, але вони чомусь не були внесені в закон. Власне, через це і виникла проблема з конституційністю цього закону. Тепер КС повинен дати відповідь на це питання, і думаю, що його позиція буде близькою або, принаймні, точно буде враховувати позицію Венеціанської комісії Ради Європи", - зазначив Рябошапка.
Нагадаємо:
- 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
- Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
- Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
- У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.
- Сам Шевчук назвав "нормальним робочим процесом" листи суддів КС із критикою на його адресу.
- Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
- Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.
- За даними ЗМІ, частина суддів Конституційного суду вимагала звільнення Шевчука через можливий вплив на дії голови суду його рідного брата, який підтримує Зеленського.
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