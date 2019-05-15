Радник Зеленського прокоментував звільнення глави КС

Радник новообраного президента України Володимира Зеленського Руслан Рябошапка вважає, що відправлений у відставку глава Конституційного суду України Станіслав Шевчук не сприймався на цій посаді іншими суддями КС.

Про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Один з головних чинників - це особистісне неприйняття фігури Станіслава Шевчука як глави Конституційного суду іншими суддями КС. Багато суддів КС скаржилися на те, що самі процедури в КС здійснювалися не так, як це передбачено законом, а часто керувалися в ручному режимі головою суду, було багато інших процедурних порушень. Це все накопичувалося протягом певного періоду, і, врешті-решт, вилилося в таке рішення суддів КС", - сказав Рябошапка.

Він також зазначив, що оперативним обранням нового глави КС Наталії Шаптали судді продемонстрували зрілість і свідомість, і таким чином не створили проблему для прийняття присяги новообраним президентом Зеленським.

Говорячи про нинішній розгляд в КС закону "Про очищення влади", радник Зеленського нагадав, що відповідно до висновків Венеціанської комісії в певні положення цього закону необхідно було внести зміни, оскільки ці положення порушують права людини.

"По-моєму, ці зміни були навіть підготовлені Міністерством юстиції, але вони чомусь не були внесені в закон. Власне, через це і виникла проблема з конституційністю цього закону. Тепер КС повинен дати відповідь на це питання, і думаю, що його позиція буде близькою або, принаймні, точно буде враховувати позицію Венеціанської комісії Ради Європи", - зазначив Рябошапка.

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