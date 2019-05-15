Советник Зеленского прокомментировал увольнение главы КС
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка считает, что отправленный в отставку глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук не воспринимался на этой должности другими судьями КС.
Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина".
"Один из главных факторов – это личностное непринятие фигуры Станислава Шевчука как главы Конституционного суда другими судьями КС. Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС", - сказал Рябошапка.
Он также отметил, что оперативным избранием нового главы КС Натальи Шапталы судьи продемонстрировали зрелость и сознательность, и таким образом не создали проблему для принятия присяги новоизбранным президентом Зеленским.
Говоря о нынешнем рассмотрении в КС закона "Об очищении власти", советник Зеленского напомнил, что согласно выводам Венецианской комиссии в определенные положения этого закона необходимо было внести изменения, поскольку эти положения нарушают права человека.
"По-моему, эти изменения были даже подготовлены Министерством юстиции, но они почему-то не были внесены в закон. Собственно, из-за этого и возникла проблема с конституционностью этого закона. Теперь КС должен дать ответ на этот вопрос, и думаю, что его позиция будет близкой или, по крайней мере, точно будет учитывать позицию Венецианской комиссии Совета Европы", - отметил Рябошапка.
Напомним:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.
- Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
- В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко – обратились к своим коллегам с письмом, в котором выступили за отставку главы КСУ Станислава Шевчука.
- Сам Шевчук назвал "нормальным рабочим процессом" письма судей КС с критикой в его адрес.
- После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
- Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.
- По данным СМИ, часть судей Конституционного суда требовала увольнения Шевчука из-за возможного влияния на действия главы суда его родного брата, который поддерживает Зеленского.
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