Советник Зеленского прокомментировал увольнение главы КС

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка считает, что отправленный в отставку глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук не воспринимался на этой должности другими судьями КС.

Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Один из главных факторов – это личностное непринятие фигуры Станислава Шевчука как главы Конституционного суда другими судьями КС. Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС", - сказал Рябошапка.

Он также отметил, что оперативным избранием нового главы КС Натальи Шапталы судьи продемонстрировали зрелость и сознательность, и таким образом не создали проблему для принятия присяги новоизбранным президентом Зеленским.

Говоря о нынешнем рассмотрении в КС закона "Об очищении власти", советник Зеленского напомнил, что согласно выводам Венецианской комиссии в определенные положения этого закона необходимо было внести изменения, поскольку эти положения нарушают права человека.

"По-моему, эти изменения были даже подготовлены Министерством юстиции, но они почему-то не были внесены в закон. Собственно, из-за этого и возникла проблема с конституционностью этого закона. Теперь КС должен дать ответ на этот вопрос, и думаю, что его позиция будет близкой или, по крайней мере, точно будет учитывать позицию Венецианской комиссии Совета Европы", - отметил Рябошапка.

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