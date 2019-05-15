Депутати збирають підписи за відставку Луценка
Народні депутати підготували дві постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Юрію Луценку, наразі вони збирають підписи за його відставку.
Про це "Українській правді" повідомили кілька народних депутатів.
За словами нардепа від БПП Світлани Заліщук, постанови підготували нардепи Ігор Луценко (ВО "Батьківщина") і Єгор Соболєв ("Самопоміч").
"Я підписала обидві", - сказала Заліщук.
Соболєв у свою чергу додав, що під його постановою, яку він підготував ще у 2016 році, підписалися вже понад півсотні нардепів.
Під постановою Ігоря Луценка на 14 травня було 14 підписів.
Для того, щоб Верховна Рада розглянула відставку генпрокурора, під постановою мусять підписатися 150 народних депутатів.
Нагадаємо:
- 14 травня Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардепу Сергію Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікації про так звану "чорну касу" Януковича.
- 25 січня адвокат Масі Найєм поскаржився до Державного бюро розслідувань на генерального прокурора Юрія Луценка через нібито розголошення даних досудового слідства у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк.
- Нардеп Сергій Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко особисто розкривав дані слідства в одній з резонансних справ, що вплинуло на політичний ландшафт в Україні.
- Восени 2018 року парламентська коаліція не підтримала відставку Луценка.
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