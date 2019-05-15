Депутати збирають підписи за відставку Луценка

Народні депутати підготували дві постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Юрію Луценку, наразі вони збирають підписи за його відставку.

Про це "Українській правді" повідомили кілька народних депутатів.

За словами нардепа від БПП Світлани Заліщук, постанови підготували нардепи Ігор Луценко (ВО "Батьківщина") і Єгор Соболєв ("Самопоміч").

"Я підписала обидві", - сказала Заліщук.

Соболєв у свою чергу додав, що під його постановою, яку він підготував ще у 2016 році, підписалися вже понад півсотні нардепів.

Під постановою Соболєва є 59 підписів

Під постановою Ігоря Луценка на 14 травня було 14 підписів.

Для того, щоб Верховна Рада розглянула відставку генпрокурора, під постановою мусять підписатися 150 народних депутатів.

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