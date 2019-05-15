Депутаты собирают подписи за отставку Луценко
Среда, 15 мая 2019, 14:25
Народные депутаты подготовили два постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Юрию Луценко, сейчас они собирают подписи за его отставку.
Об этом "Украинской правде" сообщили несколько народных депутатов.
По словам нардепа от БПП Светланы Залищук, постановления подготовили нардепы Игорь Луценко (ВО "Батькивщина") и Егор Соболев ("Самопомич").
"Я подписала оба", - сказала Залищук.
Соболев в свою очередь добавил, что под его постановлением, которое он подготовил еще в 2016 году, подписались уже более полусотни нардепов.
Под постановлением Игоря Луценко на 14 мая было 14 подписей.
Для того чтобы Верховная Рада рассмотрела отставку генпрокурора, под постановлением должны подписаться 150 народных депутатов.
Напомним:
- 14 мая Генпрокурор Юрий Луценко заявил что нардепу Сергею Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
- 25 января адвокат Маси Найем пожаловался в Государственное бюро расследований на генерального прокурора Юрия Луценко за якобы разглашение данных досудебного следствия по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
- Нардеп Сергей Лещенко заявил, что генпрокурор Юрий Луценко лично раскрывал данные следствия в одном из резонансных дел, что повлияло на политический ландшафт в Украине.
- Осенью 2018 года парламентская коалиция не поддержала отставку Луценко.
Ирина Балачук, УП