Депутаты собирают подписи за отставку Луценко

Народные депутаты подготовили два постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Юрию Луценко, сейчас они собирают подписи за его отставку.

Об этом "Украинской правде" сообщили несколько народных депутатов.

По словам нардепа от БПП Светланы Залищук, постановления подготовили нардепы Игорь Луценко (ВО "Батькивщина") и Егор Соболев ("Самопомич").

"Я подписала оба", - сказала Залищук.

Соболев в свою очередь добавил, что под его постановлением, которое он подготовил еще в 2016 году, подписались уже более полусотни нардепов.

Под постановлением Соболева 59 подписей

Под постановлением Игоря Луценко на 14 мая было 14 подписей.

Для того чтобы Верховная Рада рассмотрела отставку генпрокурора, под постановлением должны подписаться 150 народных депутатов.

Напомним: