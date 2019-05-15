"Народний фронт" поскаржився до Facebook на фейки проти Яценюка

"Народний фронт" звернувся до адміністрації Facebook з проханням вилучити та вжити заходів для припинення поширення фейків стосовно Арсенія Яценюка.

Про це інформує прес-служба політсили.

"Цього разу на так званих "зливних бачках", які керуються "темниками" з Кремля та його приспішників всередині країни, з'явилися маразматичні звинувачення, мовляв Арсеній Яценюк і його дружина не живуть в Україні та мають американські паспорти. В якості сенсації також спливають фейки трирічної давнини про чергові міфічні мільярди", – пояснюють у НФ.

У політсилі обурені, що ці фейки поширюють користувачі Facebook.

"Прес-служба "Народного фронту" заявляє, що все це повна маячня і одна зі складових інформаційної кампанії проти Арсенія Яценюка, яка тривала майже всі роки його прем’єрства і не припиняється досі", – йдеться в коментарі.

"Для всіх, хто натрапив на подібні "гарячі новини", заявляємо: Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають в Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають", – наголошують в НФ.

Українців також закликали "не вірити всьому, що написано на інтернет-парканах".

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