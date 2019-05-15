"Народний фронт" поскаржився до Facebook на фейки проти Яценюка
"Народний фронт" звернувся до адміністрації Facebook з проханням вилучити та вжити заходів для припинення поширення фейків стосовно Арсенія Яценюка.
Про це інформує прес-служба політсили.
"Цього разу на так званих "зливних бачках", які керуються "темниками" з Кремля та його приспішників всередині країни, з'явилися маразматичні звинувачення, мовляв Арсеній Яценюк і його дружина не живуть в Україні та мають американські паспорти. В якості сенсації також спливають фейки трирічної давнини про чергові міфічні мільярди", – пояснюють у НФ.
У політсилі обурені, що ці фейки поширюють користувачі Facebook.
"Прес-служба "Народного фронту" заявляє, що все це повна маячня і одна зі складових інформаційної кампанії проти Арсенія Яценюка, яка тривала майже всі роки його прем’єрства і не припиняється досі", – йдеться в коментарі.
"Для всіх, хто натрапив на подібні "гарячі новини", заявляємо: Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні, його дружина Терезія проживає і працює психологом в державній лікарні в Києві. Батьки проживають в Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають", – наголошують в НФ.
Українців також закликали "не вірити всьому, що написано на інтернет-парканах".
Нагадаємо:
- В 2016 році народний депутат-утікач Олександр Онищенко, який підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу, заявляв у коментарі британській газеті The Independent, що президент Петро Порошенко виділяв йому фінансування на дискредитаційну кампанію, протести і підкуп ЗМІ заради публікацій проти Яценюка.
- "Народний фронт" тоді вимагав від Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури розслідувати заяви Олександра Онищенка та назвати замовника цькування Яценюка.
- У травні 2018 року Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Яценюка.
- Пізніше цю справу передали Службі безпеки.