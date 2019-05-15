"Народный фронт" пожаловался в Facebook на фейки против Яценюка
"Народный фронт" обратился к администрации Facebook с просьбой удалить и принять меры для прекращения распространения фейков относительно Арсения Яценюка.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
"На этот раз на так называемых "сливных бачках", которые руководствуются "темниками" Кремля и его приспешников внутри страны, появились маразматические обвинения, мол Арсений Яценюк и его жена не живут в Украине и имеют американские паспорта. В качестве сенсации также всплывают фейки трехлетней давности об очередных мифических миллиардах", - объясняют в НФ.
В политсиле возмущены, что эти фейки распространяют пользователи Facebook.
"Пресс-служба "Народного фронта" заявляет, что все это полный бред и одна из составляющих информационной кампании против Арсения Яценюка, которая длилась почти все годы его премьерства и не прекращается до сих пор", - говорится в комментарии.
"Для всех, кто обнаружил подобные "горячие новости", заявляем: Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств они не имеют", - отмечают в НФ.
Украинцев также призвали "не верить всему, что написано на интернет-заборах".
Напомним:
- В 2016 году народный депутат-беглец Александр Онищенко, который подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, в комментарии британской газете The Independent, заявлял, что президент Петр Порошенко выделял ему финансирование на дискредитационную кампанию, протесты и подкуп СМИ ради публикаций против Яценюка.
- "Народный фронт" тогда требовал от Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры расследовать заявления Александра Онищенко и назвать заказчика травли Яценюка.
- В мае 2018 года Нацполиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Яценюка.
- Позже это дело передали Службе безопасности.