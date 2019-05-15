В НБУ заявили, что готовы во второй раз национализировать ПриватБанк

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Среда, 15 мая 2019, 23:24

Национальный банк Украины будет настаивать на национализации ПриватБанка во второй раз, если суд отменит соответствующее решение о его национализации 2016 года.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью Reuters.

Рожкова подчеркнула, что отмена национализации приведет к срыву программы на 3,9 миллиардов долларов с Международным валютным фондом и пошатнет доверие инвесторов.

По ее словам, отмена национализации изменит механизм, с помощью которого государство передало банку 155 миллиардов гривен, чтобы спасти его от неплатежеспособности.

"Тогда банк останется без капитала. Мы, как регулятор финансового сектора, примем решение в соответствии с законом: статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным", - сказала она.

"Это означало бы или ликвидации банка, или возвращения его в государственную собственность, сказала она, добавив, что его возвращение государству было бы лучшим, учитывая его роль в экономике", - заключает агентство, цитируя Рожкову.

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Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ и Кабинету министров о национализации банка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.
  • Национальный банк готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка.
  • Активисты движения "ЧЕСНО.Фильтруй суд" сообщили, что коллегия судей, которая признала незаконной национализацию "ПриватБанка", недобросовестная.
  • 18 апреля Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны раздал поручения Службе безопасности и Генеральной прокуратуре "после завершения всех необходимых судебных процедур" оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела на судей "за неправосудное решение".

Украинская правда

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Темы: НБУ Приват


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