В НБУ заявили, что готовы во второй раз национализировать ПриватБанк

Национальный банк Украины будет настаивать на национализации ПриватБанка во второй раз, если суд отменит соответствующее решение о его национализации 2016 года.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью Reuters.

Рожкова подчеркнула, что отмена национализации приведет к срыву программы на 3,9 миллиардов долларов с Международным валютным фондом и пошатнет доверие инвесторов.

По ее словам, отмена национализации изменит механизм, с помощью которого государство передало банку 155 миллиардов гривен, чтобы спасти его от неплатежеспособности.

"Тогда банк останется без капитала. Мы, как регулятор финансового сектора, примем решение в соответствии с законом: статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным", - сказала она.

"Это означало бы или ликвидации банка, или возвращения его в государственную собственность, сказала она, добавив, что его возвращение государству было бы лучшим, учитывая его роль в экономике", - заключает агентство, цитируя Рожкову.

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Напомним: