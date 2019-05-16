США призупинили авіасполучення з Венесуелою

Міністерство транспорту США розпорядилось призупинити комерційні пасажирські та грузові рейси між Сполученими Штатами та Венесуелою, посилаючись на повідомлення про насилля в аеропортах.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що багато міжнародних авіакомпаній перестали літати до Венесуели через занепокоєння щодо безпеки. Вони також заявляють, що уряд Венесуели заборгував їм гроші за перельоти.

Раніше польоти до Венесуели на невизначений термін призупинила авіакомпанія American Airlines, яка здійснювала сполучення між двома країнами.

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