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США призупинили авіасполучення з Венесуелою

Четвер, 16 травня 2019, 02:55

Міністерство транспорту США розпорядилось призупинити комерційні пасажирські та грузові рейси між Сполученими Штатами та Венесуелою, посилаючись на повідомлення про насилля в аеропортах.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що багато міжнародних авіакомпаній перестали літати до Венесуели через занепокоєння щодо безпеки. Вони також заявляють, що уряд Венесуели заборгував їм гроші за перельоти.

Раніше польоти до Венесуели на невизначений термін призупинила авіакомпанія American Airlines, яка здійснювала сполучення між двома країнами.

Нагадуємо:

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
  • 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
  • Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
  • 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.
  • Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.
  • 9 травня співробітники спецслужби Венесуели затримали соратника Гуайдовіце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАВенесуела
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