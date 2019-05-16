США приостановили авиасообщение с Венесуэлой

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Четверг, 16 мая 2019, 02:55

Министерство транспорта США распорядилось приостановить коммерческие пассажирские и грузовые рейсы между Соединенными Штатами и Венесуэлой, ссылаясь на сообщение о насилии в аэропортах.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что многие международные авиакомпании перестали летать в Венесуэлу из-за беспокойства по поводу безопасности. Они также заявляют, что правительство Венесуэлы задолжало им деньги за перелеты.

Ранее полеты в Венесуэлу на неопределенный срок приостановила авиакомпания American Airlines, которая осуществляла сообщение между двумя странами.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.
  • 9 мая сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали соратника Гуайдо вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.

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Темы: США Венесуэла


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