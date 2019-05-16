США приостановили авиасообщение с Венесуэлой

Министерство транспорта США распорядилось приостановить коммерческие пассажирские и грузовые рейсы между Соединенными Штатами и Венесуэлой, ссылаясь на сообщение о насилии в аэропортах.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что многие международные авиакомпании перестали летать в Венесуэлу из-за беспокойства по поводу безопасности. Они также заявляют, что правительство Венесуэлы задолжало им деньги за перелеты.

Ранее полеты в Венесуэлу на неопределенный срок приостановила авиакомпания American Airlines, которая осуществляла сообщение между двумя странами.

Напомним: