США приостановили авиасообщение с Венесуэлой
Четверг, 16 мая 2019, 02:55
Министерство транспорта США распорядилось приостановить коммерческие пассажирские и грузовые рейсы между Соединенными Штатами и Венесуэлой, ссылаясь на сообщение о насилии в аэропортах.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что многие международные авиакомпании перестали летать в Венесуэлу из-за беспокойства по поводу безопасности. Они также заявляют, что правительство Венесуэлы задолжало им деньги за перелеты.
Ранее полеты в Венесуэлу на неопределенный срок приостановила авиакомпания American Airlines, которая осуществляла сообщение между двумя странами.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.
- 9 мая сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали соратника Гуайдо вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.