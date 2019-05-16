Сироїд прогнозує, що Рада не підтримає жоден з проектів про інавгурацію

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Четвер, 16 травня 2019, 10:39

Верховна Рада почала розглядати проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, але віце-спікер парламенту Оксана Сироїд прогнозує, що жоден із семи проектів не набере необхідної кількості голосів.

Про це вона сказала інвестконференції компанії Concorde Capital 16 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Голосування відбудеться близько 11:00 плюс-мінус. Думаю, жодна з постанов не набере більшості (не менше ніж 226 – ред.) голосів", - сказала Сироїд.

Вона додала, що у такому випадку голова парламенту призначить дату з тієї постанови, яка набере найбільшу кількість голосів.

"Однак усе можливо в українському парламенті", - відзначила Сироїд.

Нагадаємо: 

  • Верховна Рада має розглянути сім проектів постанов, три з яких пропонують провести інавгурацію 19 травня, інші – 17 травня, 20 травня, 26 травня та 28 травня.
  • 10 травня Зеленський звернувся до ВР з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
  • На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.
  • 4 травня Зеленський обурився через те, що комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату його інавгурації.
  • 15 травня регламентний комітет ВР розглянув сім проектів постанов щодо дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського і рекомендував Раді голосувати по кожному з них.

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Теми: Верховна Рада інавгурація Зеленський


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