Сироїд прогнозує, що Рада не підтримає жоден з проектів про інавгурацію

Верховна Рада почала розглядати проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, але віце-спікер парламенту Оксана Сироїд прогнозує, що жоден із семи проектів не набере необхідної кількості голосів.

Про це вона сказала інвестконференції компанії Concorde Capital 16 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Голосування відбудеться близько 11:00 плюс-мінус. Думаю, жодна з постанов не набере більшості (не менше ніж 226 – ред.) голосів", - сказала Сироїд.

Вона додала, що у такому випадку голова парламенту призначить дату з тієї постанови, яка набере найбільшу кількість голосів.

"Однак усе можливо в українському парламенті", - відзначила Сироїд.

Нагадаємо: