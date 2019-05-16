Сыроид прогнозирует, что Рада не поддержит ни один из проектов об инаугурации

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Четверг, 16 мая 2019, 10:39

Верховная Рада начала рассматривать проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, но вице-спикер парламента Оксана Сыроид прогнозирует, что ни один из семи проектов не наберет необходимого количества голосов.

Об этом она сказала инвестконференции компании Concorde Capital 16 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Голосование состоится около 11:00 плюс-минус. Думаю, ни одно из постановлений не наберет большинства (не менее 226 – ред.) голосов", - сказала Сыроид.

Она добавила, что в этом случае председатель парламента назначит дату с того постановления, которое наберет наибольшее количество голосов.

"Однако все возможно в украинском парламенте ", - отметила Сыроид.

Напомним:

  • Верховная Рада должна рассмотреть семь проектов постановлений, три из которых предлагают провести инаугурацию 19 мая, остальные – 17 мая, 20 мая, 26 мая и 28 мая.
  • 10 мая Зеленский обратился к ВР с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
  • 14 мая Зеленский возмутился из-за того, что комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате его инаугурации.
  • 15 мая регламентный комитет ВР рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал Раде голосовать по каждом из них.

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Темы: Верховная Рада инаугурация Зеленский


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