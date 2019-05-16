Сыроид прогнозирует, что Рада не поддержит ни один из проектов об инаугурации
Четверг, 16 мая 2019, 10:39
Верховная Рада начала рассматривать проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, но вице-спикер парламента Оксана Сыроид прогнозирует, что ни один из семи проектов не наберет необходимого количества голосов.
Об этом она сказала инвестконференции компании Concorde Capital 16 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Голосование состоится около 11:00 плюс-минус. Думаю, ни одно из постановлений не наберет большинства (не менее 226 – ред.) голосов", - сказала Сыроид.
Она добавила, что в этом случае председатель парламента назначит дату с того постановления, которое наберет наибольшее количество голосов.
"Однако все возможно в украинском парламенте ", - отметила Сыроид.
Напомним:
- Верховная Рада должна рассмотреть семь проектов постановлений, три из которых предлагают провести инаугурацию 19 мая, остальные – 17 мая, 20 мая, 26 мая и 28 мая.
- 10 мая Зеленский обратился к ВР с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
- На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
- 14 мая Зеленский возмутился из-за того, что комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате его инаугурации.
- 15 мая регламентный комитет ВР рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал Раде голосовать по каждом из них.