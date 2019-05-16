Сыроид прогнозирует, что Рада не поддержит ни один из проектов об инаугурации

Верховная Рада начала рассматривать проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, но вице-спикер парламента Оксана Сыроид прогнозирует, что ни один из семи проектов не наберет необходимого количества голосов.

Об этом она сказала инвестконференции компании Concorde Capital 16 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Голосование состоится около 11:00 плюс-минус. Думаю, ни одно из постановлений не наберет большинства (не менее 226 – ред.) голосов", - сказала Сыроид.

Она добавила, что в этом случае председатель парламента назначит дату с того постановления, которое наберет наибольшее количество голосов.

"Однако все возможно в украинском парламенте ", - отметила Сыроид.

Напомним: