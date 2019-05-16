"Розколу ніхто не хоче, це конфлікт двох людей" – ієрарх ПЦУ

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Четвер, 16 травня 2019, 11:42

Духовенство нової, об’єднаної Православної церкви України не бажає розколу.

У цьому запевнив журналіста "Української правди" один із найавторитетніших ієрархів ПЦУ, коментуючи заяви патріарха Філарета щодо порушення домовленостей митрополитом Епіфанієм з приводу розподілу повноважень.

"Цей конфлікт – це питання росту. І предстоятеля, і церкви. Але це конфлікт двох людей" – заявив він.

"Ніякого розколу ніхто не хоче, і його не буде. Для чого тоді отримували томос, щоб через півроку іти в схизму? Цього ніхто не підтримує", – запевнив ієрарх помісної церкви.

На користь того, що духовентство ПЦУ розколу не бажає, свідчить і той факт, що .14 травня на святкування дня священномученика Макарія у патріаршому Володимирському соборі на запрошення Філарета доїхали лише 4 архієреї.

Навіть явні прихильники патріарха не стали їхати в Київ, щоб не робити політичних жестів, зазначає автор УП.

Та й сам патріарх Філарет  стверджує, що бореться за єдність Української церкви – хоч і бажає при цьому зберегти Київський патріархат.

Однак він заявив, що для того, щоб зберегти єдність, "треба виконувати домовленість" про те, що Філарет керує митрополією ПЦУ в Україні, а Епіфаній представляє її у світі.

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Нагадаємо:

  • Патріарх Філарет звинуватив митрополита Епіфанія та президента Петра Порошенка у порушенні домовленостей, які нібито були до об'єднання церков у Православну церкву України (на основі УПЦ КП й УАПЦ).
  • Він домагається влади у справах церкви в Україні, а за митрополитом Епіфанієм залишає зовнішні зв’язки зі світовим православ’ям, як нібито йому обіцяли.
  • Філарет також наполягає, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує – і її треба зберегти, а потім домогтися визнання Української церкви патріархатом, а не митрополією.
  • Предстоятель ПЦУ Епіфаній запевняв, що розколу в Православній церкві України немає і не буде.

Українська правда

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Теми: цензура Православна Церква України Філарет томос


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