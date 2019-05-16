"Розколу ніхто не хоче, це конфлікт двох людей" – ієрарх ПЦУ

Духовенство нової, об’єднаної Православної церкви України не бажає розколу.

У цьому запевнив журналіста "Української правди" один із найавторитетніших ієрархів ПЦУ, коментуючи заяви патріарха Філарета щодо порушення домовленостей митрополитом Епіфанієм з приводу розподілу повноважень.

"Цей конфлікт – це питання росту. І предстоятеля, і церкви. Але це конфлікт двох людей" – заявив він.

"Ніякого розколу ніхто не хоче, і його не буде. Для чого тоді отримували томос, щоб через півроку іти в схизму? Цього ніхто не підтримує", – запевнив ієрарх помісної церкви.

На користь того, що духовентство ПЦУ розколу не бажає, свідчить і той факт, що .14 травня на святкування дня священномученика Макарія у патріаршому Володимирському соборі на запрошення Філарета доїхали лише 4 архієреї.

Навіть явні прихильники патріарха не стали їхати в Київ, щоб не робити політичних жестів, зазначає автор УП.

Та й сам патріарх Філарет стверджує, що бореться за єдність Української церкви – хоч і бажає при цьому зберегти Київський патріархат.

Однак він заявив, що для того, щоб зберегти єдність, "треба виконувати домовленість" про те, що Філарет керує митрополією ПЦУ в Україні, а Епіфаній представляє її у світі.

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