"Раскола никто не хочет, это конфликт двух человек" – иерарх ПЦУ
Духовенство новой, объединенной Православной церкви Украины не желает раскола.
В этом заверил журналиста "Украинской правды" один из самых авторитетных иерархов ПЦУ, комментируя заявления патриарха Филарета о нарушении договоренностей митрополитом Епифанием по поводу распределения полномочий.
"Этот конфликт – это вопрос роста. И предстоятеля, и церкви. Но это конфликт двух людей", – заявил он.
"Никакого раскола никто не хочет, и его не будет. Для чего тогда получали томос, чтобы через полгода идти в схизму? Этого никто не поддерживает", – заверил иерарх поместной церкви.
В пользу того, что духовенство ПЦУ раскола не желает, говорит и тот факт, что 14 мая на празднование дня святого Макария в патриаршем Владимирском соборе по приглашению Филарета приехали лишь 4 архиерея.
Даже явные сторонники патриарха не стали ехать в Киев, чтобы не делать политических жестов, отмечает автор УП.
Да и сам патриарх Филарет утверждает, что борется за единство Украинской церкви – хотя и желает при этом сохранить Киевский патриархат.
Однако он заявил, что для того, чтобы сохранить единство, "надо выполнять договоренность" о том, что Филарет руководит митрополией ПЦУ в Украине, а Епифаний представляет ее в мире.
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Напомним:
- Патриарх Филарет обвинил митрополита Епифания и президента Петра Порошенко в нарушении договоренностей, которые якобы были перед объединением церквей в Православную церковь Украины (на основе УПЦ КП и УАПЦ).
- Он добивается власти в делах церкви в Украине, а за митрополитом Епифанием оставляет внешние связи с мировым православием, как якобы ему обещали.
- Филарет настаивает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует – и ее надо сохранить, а затем добиться признания Украинской церкви патриархатом, а не митрополией.
- Предстоятель ПЦУ Епифаний уверял, что раскола в Православной церкви Украины нет и не будет.
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