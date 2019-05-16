"Раскола никто не хочет, это конфликт двух человек" – иерарх ПЦУ

3736 просмотров
Четверг, 16 мая 2019, 11:42

Духовенство новой, объединенной Православной церкви Украины не желает раскола.

В этом заверил журналиста "Украинской правды" один из самых авторитетных иерархов ПЦУ, комментируя заявления патриарха Филарета о нарушении договоренностей митрополитом Епифанием по поводу распределения полномочий.

"Этот конфликт – это вопрос роста. И предстоятеля, и церкви. Но это конфликт двух людей", – заявил он.

"Никакого раскола никто не хочет, и его не будет. Для чего тогда получали томос, чтобы через полгода идти в схизму? Этого никто не поддерживает", – заверил иерарх поместной церкви.

В пользу того, что духовенство ПЦУ раскола не желает, говорит и тот факт, что 14 мая на празднование дня святого Макария в патриаршем Владимирском соборе по приглашению Филарета приехали лишь 4 архиерея.

Даже явные сторонники патриарха не стали ехать в Киев, чтобы не делать политических жестов, отмечает автор УП.

Да и сам патриарх Филарет утверждает, что борется за единство Украинской церкви – хотя и желает при этом сохранить Киевский патриархат.

Однако он заявил, что для того, чтобы сохранить единство, "надо выполнять договоренность" о том, что Филарет руководит митрополией ПЦУ в Украине, а Епифаний представляет ее в мире.

Читайте также: Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним:

  • Патриарх Филарет обвинил митрополита Епифания и президента Петра Порошенко в нарушении договоренностей, которые якобы были перед объединением церквей в Православную церковь Украины (на основе УПЦ КП и УАПЦ).
  • Он добивается власти в делах церкви в Украине, а за митрополитом Епифанием оставляет внешние связи с мировым православием, как якобы ему обещали.
  • Филарет настаивает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует – и ее надо сохранить, а затем добиться признания Украинской церкви патриархатом, а не митрополией.
  • Предстоятель ПЦУ Епифаний уверял, что раскола в Православной церкви Украины нет и не будет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: цензура Православная Церковь Украины Филарет томос


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россиянина оштрафовали за фото надписи на стене "Путин пи..ор" 15 мая 2019, 01:53
Во "ВКонтакте" закрыли комменты под Медведевым, говорившем о пользе соцсетей 29 марта 2019, 15:42
Россия начала строить свой "изолированный интернет" 12 марта 2019, 16:39
Все новости
Главные новости
Геращенко подала заявление об увольнении с двух должностей
САП открыла дело на Лещенко из-за данных о "взятках"
Команда Зеленского зовет Кабмин на газовые консультации
Кого украинцы хотят видеть премьером: лидируют Тимошенко и Смешко
Все новости
Фото

Как политики свои вышиванки выгуливали

психология

Как двигаться дальше, когда не хочется или Секреты мотивации

Образование

Вступление 2019 на магистратуру: ответы МОН на распространенные вопросы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів