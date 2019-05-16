Коломойський прилетів з нардепом і співвласником "95 кварталу" – "Схеми"

Олігарх Ігор Коломойський прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії "Відродження" Андрія Шипка і співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT і з трьома пасажирами приземлився о 2:30 ночі 16 травня у Дніпрі.

"Схеми" нагадують, що напередодні другого туру виборів президента України Міндіч і Шипко неодноразово відвідували офіс Коломойського в Ізраїлі.

​Міндіч є соратником Коломойського, він має частку у наближених до нього медіаструктурах. Також Міндіч є співвласником "Студії Квартал-95".

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