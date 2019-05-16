Коломойський прилетів з нардепом і співвласником "95 кварталу" – "Схеми"

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Четвер, 16 травня 2019, 13:05

Олігарх Ігор Коломойський прилетів в Україну у компанії народного депутата від партії "Відродження" Андрія Шипка і співвласника "95 кварталу" Тімура Міндіча.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT і з трьома пасажирами приземлився о 2:30 ночі 16 травня у Дніпрі.

"Схеми" нагадують, що напередодні другого туру виборів президента України Міндіч і Шипко неодноразово відвідували офіс Коломойського в Ізраїлі.

​Міндіч є соратником Коломойського, він має частку у наближених до нього медіаструктурах. Також Міндіч є співвласником "Студії Квартал-95".

Нагадаємо:

  • 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року.
  • Раніше стало відомо, що в Україну з Ізраїлю прилетів партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.
  • Олігарх Ігор Коломойський, з яким пов’язують новообраного президента, заявляв, що готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.
  • Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня. 
  • Раніше "Схеми" повідомляли, протягом двох останніх років шоумен, а нині новообраний президент Володимир Зеленський 11 разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Також повідомлялось, що Зеленський неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.

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Теми: Коломойський


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