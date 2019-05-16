Коломойский прилетел с нардепом и совладельцем "95 квартала" – "Схемы"

Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину в компании народного депутата от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладельца "95 квартала" Тимура Миндича.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT и с тремя пассажирами приземлился в 2:30 ночи 16 мая в Днепре.

"Схемы" напоминают, что накануне второго тура выборов президента Украины Миндич и Шипко неоднократно посещали офис Коломойского в Израиле.

Миндич является соратником Коломойского, он имеет долю в приближенных к нему медиаструктурах. Также Миндич является совладельцем "Студии Квартал-95".

Напомним: