Коломойский прилетел с нардепом и совладельцем "95 квартала" – "Схемы"

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Четверг, 16 мая 2019, 13:05

Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину в компании народного депутата от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладельца "95 квартала" Тимура Миндича.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT и с тремя пассажирами приземлился в 2:30 ночи 16 мая в Днепре.

"Схемы" напоминают, что накануне второго тура выборов президента Украины Миндич и Шипко неоднократно посещали офис Коломойского в Израиле.

Миндич является соратником Коломойского, он имеет долю в приближенных к нему медиаструктурах. Также Миндич является совладельцем "Студии Квартал-95".

Напомним:

  • 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года.
  • Ранее стало известно, что в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
  • Олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают новоизбранного президента, заявлял, что готовится вернуться в Украину Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.
  • Инаугурация Зеленського состоится 20 мая.
  • Ранее "Схемы" сообщали, в течение двух последних лет шоумен, а ныне новоизбранный президент Владимир Зеленский 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018 года, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
  • Также сообщалось, что Зеленский неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха – Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисами, Тимуром Миндичем.

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Темы: Коломойский


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