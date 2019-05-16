Коломойский прилетел с нардепом и совладельцем "95 квартала" – "Схемы"
Четверг, 16 мая 2019, 13:05
Олигарх Игорь Коломойский прилетел в Украину в компании народного депутата от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладельца "95 квартала" Тимура Миндича.
Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
Самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT и с тремя пассажирами приземлился в 2:30 ночи 16 мая в Днепре.
"Схемы" напоминают, что накануне второго тура выборов президента Украины Миндич и Шипко неоднократно посещали офис Коломойского в Израиле.
Миндич является соратником Коломойского, он имеет долю в приближенных к нему медиаструктурах. Также Миндич является совладельцем "Студии Квартал-95".
Напомним:
- 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года.
- Ранее стало известно, что в Украину из Израиля прилетел партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
- Олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают новоизбранного президента, заявлял, что готовится вернуться в Украину Израиля после инаугурации Владимира Зеленского.
- Инаугурация Зеленського состоится 20 мая.
- Ранее "Схемы" сообщали, в течение двух последних лет шоумен, а ныне новоизбранный президент Владимир Зеленский 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018 года, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Также сообщалось, что Зеленский неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами олигарха – Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисами, Тимуром Миндичем.